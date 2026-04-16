Pedro Murcia, del Centro Democrático, elegido representante de los colombianos en el exterior

Pedro Alejandro Murcia Lamprea representante de los colombianos en el exterior.

Colombia

En la noche de este miércoles, 15 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que, una vez terminados los escrutinios en Cámara, ya fue declarada la elección de Pedro Alejandro Murcia Lamprea, inscrito a la lista única del Centro Democrático, como representante de los colombianos en el exterior por la circunscripción internacional para el periodo 2026 – 2030.

¿Qué dijo el CNE?

Según declaró Cristian Quiroz, presidente del CNE, este es uno de los actos “más significativos” de la democracia colombiana.

“La entrega de la credencial que acredita oficialmente a quien tendrá la responsabilidad de ser la voz de millones de compatriotas que, aunque están distantes geográficamente, permanecen unidos por nuestra ideología e identidad nacional”, agregó.

Y es que fue durante una audiencia pública de escrutinio que exterior se realizó la lectura de los resultados consolidados de estas votaciones. Asimismo, se resolvieron las reclamaciones formuladas por testigos electorales y apoderados de los partidos políticos, correspondientes a 216 mesas de votación.

¿Qué sigue ahora?

Pues bien, ahora el mismo CNE continuará con los escrutinios nacionales para el consolidado del Senado.