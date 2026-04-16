La policía encuentra el cadáver de Orlinda, la colombiana desaparecida hace un año en Madrid. Foto tomada de redes sociales.

La Policía Nacional ha confirmado que tristemente ha encontrado el cadáver de Orlinda, una mujer colombiana de 63 años. Fue vista por última vez caminando desorientada por una carretera próxima al aeropuerto de Madrid Barajas. Su cuerpo se ha encontrado entre unos matorrales cercanos al peaje de la R2, a unos 6 kilómetros del aeropuerto madrileño.

La mujer, padecía una demencia muy avanzada. Desde la Policía Nacional y la agregaduría de la embajada de Colombia realizaron batidas por kilómetros a la redonda. Usaron como referencia, entre otras cosas, las imágenes de las cámaras de fuera del aeródromo, donde se la veía vagando por la carretera, en plena ola de calor.

Precisamente todo apunta a que pudo haber muerto por un golpe de calor. Hacia temperaturas de 40 grados en esos primeros compases de verano de 2025, aquel 22 de junio.

La mujer estaba realizando una escala en Madrid tras partir desde Ibiza con destino a su país de origen, a Colombia.

A falta de los resultados definitivos de las pruebas de ADN, la Policía Nacional ya ha comunicado a la familia que, con toda probabilidad, se trata de Orlinda. Los allegados han reconocido sin duda la ropa y los enseres personales encontrados junto al cuerpo, considerados altamente identificativos.