Salud en Cartagena: así se han movido los indicadores en lo corrido de 2026

El programa Cartagena Cómo Vamos analizó indicadores de salud pública de la ciudad a partir de los boletines del Instituto Nacional de Salud (INS), con información acumulada hasta el 28 de marzo de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

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El seguimiento a estos indicadores involucra tanto a las autoridades como a la ciudadanía. La consulta oportunidad, la asistencia a controles y las acciones institucionales de vigilancia y atención permiten anticipar riegos, orientar recursos y reducir impactos en la salud de la población.

En los eventos que requieren atención, la tuberculosis registró 124 casos acumulados en 2026, frente a 86 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento del 44%. Este evento se presenta con mayor frecuencia en hombres adultos y en poblaciones en condición de pobreza.

La desnutrición aguda en menores de cinco años también mostró un incremento. A la semana 12 de 2026 se reportaron 117 casos, mientras que en el 2025 fueron 49, lo que equivale a un aumento del 139%. Este comportamiento se relaciona con condiciones de acceso a alimentos, ingresos y entorno de los hogares.

En contraste, algunos indicadores presentaron reducciones. Los casos de dengue pasaron de 4.072 en 2025 a 1.978 en 2026, lo que corresponde a una disminución del 51%. Además, para este periodo no se registraron muertes asociadas a este evento. Por su parte, la mortalidad perinatal —que incluye las muertes desde la semana 22 de gestación hasta los primeros 7 días de vida— y la mortalidad neonatal tardía —que corresponde a las muertes entre el día 7 y el día 27 de vida—, al agrupar estos dos eventos, disminuyen de 44 a 29 casos, que equivalen a una reducción del 3%.

Retos para el bienestar de la ciudad

Los resultados muestran que algunos eventos de salud se vuelven retos para la ciudad y necesitan mayor atención: la tuberculosis y la desnutrición requieren respuesta intersectorial que involucre seguimiento territorial, mejorar la detección oportuna y la información para la toma de decisiones.

La salud es la base sobre la que se construye la calidad de vida, por eso la evolución de estos indicadores permite entender mejor las condiciones de vida y orientar acciones en el corto y mediano plazo.