Procuraduría alerta por fallas en el servicio de salud del magisterio y exige respuestas al FOMAG

La Procuraduría General de la Nación lanzó un nuevo llamado de atención al Fondo de Prestaciones del Magisterio (FOMAG) ante las reiteradas fallas en la prestación del servicio de salud a los maestros oficiales, una situación que ha derivado en marchas y protestas en distintas regiones del país.El pronunciamiento se produjo luego de múltiples quejas por parte de los docentes, quienes han denunciado dificultades en el acceso a citas médicas, entrega de medicamentos y atención oportuna, en medio de la implementación del nuevo modelo de salud que comenzó a regir en mayo de 2024.Tras varias mesas técnicas de seguimiento, el ente de control manifestó su preocupación por las persistentes fallas en el esquema de contratación de la red de prestadores, lo que ha generado incertidumbre sobre la continuidad y calidad del servicio. Según la entidad, estas deficiencias afectan directamente la atención de los usuarios del sistema.Además, las delegadas de la Procuraduría para la Vigilancia de la Función Pública y para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social identificaron irregularidades en la contratación. De acuerdo con el informe, el sistema estaría operando sin la debida actualización de contratos formales, recurriendo en cambio a actas de continuidad y otros instrumentos precontractuales, lo que podría acarrear riesgos jurídicos, administrativos y patrimoniales.La situación se agrava con el incremento de peticiones, quejas y reclamos (PQR), principalmente relacionados con la demora en la entrega de medicamentos, la asignación de citas médicas, el transporte de pacientes y la prestación integral de los servicios de salud.Ante este panorama, la Procuraduría reiteró requerimientos tanto a las directivas del FOMAG como a la Fiduprevisora, con el fin de que entreguen soportes financieros detallados y un informe completo sobre la contratación de la red de prestadores para las vigencias comprendidas entre 2024 y 2026.El ente de control insistió en la necesidad de adoptar medidas urgentes que garanticen la adecuada prestación del servicio de salud para los docentes, en medio de un modelo que sigue generando cuestionamientos por su implementación y resultados.