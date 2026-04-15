I.E. María Reina pasa del riesgo a la transformación con nuevo bloque educativo

En la memoria reciente de la Institución Educativa María Reina, ubicada en el barrio La Esperanza, aún permanece el eco de un estruendo que cambió el rumbo de su historia. Fue en el aula de informática del bloque de dos niveles donde la caída de un plafón no solo interrumpió una clase, sino que encendió una alerta: la infraestructura del plantel ya no resistía más.

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Ese episodio, que por fortuna no dejó heridos, se convirtió en el punto de partida para una intervención integral liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, cuya inversión superó los 1.287 millones de pesos, que hoy devuelve la tranquilidad a más de 800 estudiantes de bachillerato, docentes y directivos.

“En el bloque de dos niveles fue donde precisamente empezó todo este movimiento de renovación en María Reina, puesto que allí en el aula de informática se cayó un pedazo de plafón”, recordó Lesty Rivera, coordinadora de la jornada de la tarde.

Estos fueron los espacios renovados del bloque de dos niveles

Lo que antes era una estructura deteriorada, con cielos rasos en riesgo y espacios inseguros, hoy es un bloque completamente restaurado. La intervención permitió recuperar y adecuar cuatro aulas de clase, salón de informática, la sala de profesores, aula múltiple o patio salón y un espacio destinado a cafetería, garantizando condiciones adecuadas para el aprendizaje.

“Se hizo la restauración total de ese bloque, dejando nuevamente habilitado el aula de informática, la sala de profesores, un salón en la planta baja y en la planta alta tres salones que en este momento funcionan en un grado sexto y dos grados octavos. Con esta adecuación se ven beneficiados alrededor de 800 estudiantes entre las dos jornadas”, sostuvo Rivera.

La transformación no solo fue estructural. También se realizaron mejoras en las áreas administrativas y baterías sanitarias, impactando de manera directa la calidad de vida dentro del plantel.

“Estamos más tranquilos y seguros”

Para los estudiantes, el cambio es más que visible en cada clase, jornada y espacio recuperado.

“La verdad es que ahora sí me siento bien. Me asustaba porque se estaban cayendo las paredes y los ventiladores. Ahora lo veo cambiado y como más estable. Por ejemplo, en los baños ahora hay agua, así que podemos beber. Ahora todo se siente más tranquilo, seguro y bacano. Gracias a la Alcaldía de Cartagena por ayudar a María Reina porque la verdad es que lo necesitaba, era un riesgo estudiar acá”, expresó Luisa Díaz Soler, estudiante de décimo grado.

La sensación de seguridad, que antes era una preocupación constante, hoy es una realidad compartida por toda la comunidad educativa.

“Me siento súper bien, ya que el ambiente ha mejorado, los baños ya tienen agua, los salones se sienten más frescos y tenemos más espacio. Lo que más me ha gustado es que ya arreglaron los cielos rasos, ya que antes sentía que era un peligro porque se podía caer. Ahora los dos patios son grandes y hay mucho fresco, también siento que los salones están muy bien acomodados, hay ventiladores y todo bien”, afirmó Lorena Fuentes, también estudiante de décimo grado.

La renovación del bloque de dos niveles no solo eliminó un riesgo latente, sino que abrió la puerta a nuevas oportunidades de aprendizaje en condiciones dignas. Hoy, donde antes había temor, hay confianza; donde había deterioro, hay espacios renovados que acompañan el desarrollo académico y social de los estudiantes.