¿Cuáles son los alcaldes y gobernadores del Caribe con mayor aprobación?
La encuesta fue realizada en abril de 2026 a hombres y mujeres mayores de 18 años en los principales departamentos de la región caribe.
Un estudio realizado por la firma Datanálisis SAS mostró cómo perciben los ciudadanos la gestión de los alcaldes y gobernadores en la región del Caribe, en medio del contexto político y social de la seguridad, economía y el desarrollo social.
¿En qué departamentos se realizó el análisis?
El estudio incluyó los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Aproximadamente se realizarón entre 700 y 1000 encuestas por departamento, con un margen de error que oscila entre el 3,1% y el 4,9% y un nivel de confianza del 95%.
Según la metodología, el muestreo se realizó por etapas, con la selección aleatoria de hogares y personas mayores de 18 años, asimismo, se hizo la recolección de datos de manera presencial, utilizando dispositivos electrónicos y un equipo de 60 encuestadores.
Análisis de los alcaldes con mayor aprobación
Los resultados posicionan a Alex Char de Barraquilla con el alcalde mejor evaluado de la región del Caribe, con un 90% de aprobación. En segundo lugar aparece Hugo Kerguele con el 81%, manteniendo también un nivel alto de favorabilidad y posteriormente en el tercer puesto Dumek Turbay con un 78% de aprobación.
Asimismo, está en el cuarto puesto Ernesto Orozco de Valledupar con un 48%, en los últimos puestos con los niveles más altos de desaprobación se encuentran Genaro Redondo de Rioacha con un 56% en el quinto lugar, Yahir Acuña de Sincelejo con un 55% y posteriormente Carlos Pinedo de Santa Marta con un 57% en el último lugar.
Análisis de los gobernadores con mayor aprobación
Entre los gobernadores, el primer lugar lo tiene Yamil Arana, con el 79% de aprobación. En segundo lugar esta Erasmo Zuleta, quien alcanza el 71% y de tercer lugar está Jairo Aguilar con el 68% de aprobación.
Más abajo en la lista se encuentra con los niveles mas altos de desaprobación se encuentran Elvia Sanjuán del Cesar con un 14%, María Guerra del Magdalena con un 17%, Lucy García de sucre con el 32% y finalmente Eduardo Verano de Atlántico con el 49%.