¿Cuáles son los alcaldes y gobernadores del Caribe con mayor aprobación?

Un estudio realizado por la firma Datanálisis SAS mostró cómo perciben los ciudadanos la gestión de los alcaldes y gobernadores en la región del Caribe, en medio del contexto político y social de la seguridad, economía y el desarrollo social.

¿En qué departamentos se realizó el análisis?

El estudio incluyó los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Aproximadamente se realizarón entre 700 y 1000 encuestas por departamento, con un margen de error que oscila entre el 3,1% y el 4,9% y un nivel de confianza del 95%.

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Según la metodología, el muestreo se realizó por etapas, con la selección aleatoria de hogares y personas mayores de 18 años, asimismo, se hizo la recolección de datos de manera presencial, utilizando dispositivos electrónicos y un equipo de 60 encuestadores.

Análisis de los alcaldes con mayor aprobación

Los resultados posicionan a Alex Char de Barraquilla con el alcalde mejor evaluado de la región del Caribe, con un 90% de aprobación. En segundo lugar aparece Hugo Kerguele con el 81%, manteniendo también un nivel alto de favorabilidad y posteriormente en el tercer puesto Dumek Turbay con un 78% de aprobación.

Asimismo, está en el cuarto puesto Ernesto Orozco de Valledupar con un 48%, en los últimos puestos con los niveles más altos de desaprobación se encuentran Genaro Redondo de Rioacha con un 56% en el quinto lugar, Yahir Acuña de Sincelejo con un 55% y posteriormente Carlos Pinedo de Santa Marta con un 57% en el último lugar.

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Análisis de los gobernadores con mayor aprobación

Entre los gobernadores, el primer lugar lo tiene Yamil Arana, con el 79% de aprobación. En segundo lugar esta Erasmo Zuleta, quien alcanza el 71% y de tercer lugar está Jairo Aguilar con el 68% de aprobación.

Más abajo en la lista se encuentra con los niveles mas altos de desaprobación se encuentran Elvia Sanjuán del Cesar con un 14%, María Guerra del Magdalena con un 17%, Lucy García de sucre con el 32% y finalmente Eduardo Verano de Atlántico con el 49%.