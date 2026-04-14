Wingo y Sura firman alianza para incentivar el turismo médico a Bogotá, Medellín y Cali

Pese a que en los últimos días afiliados al sistema de salud en Colombia se quejan por mala atención y poca entrega de medicamentos, empresas privadas firmaron una alianza para atraer pacientes de Centro América por el denominado “turismo médico”.

Se trara de la aerolínea Wingo que junto con SURA, empresa financiera que se enfoca en seguros, buscan fortalecer el posicionamiento de Colombia en el turismo médico para ciudadanos de Aruba y Curazao, lugares que se identifican por enviar a pacientes que necesitan atención médica.

El programa, llamado Health Check-In, combina tiquetes aéreos, alojamiento y un chequeo médico preventivo en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

Según las entidades, la apuesta responde a una necesidad creciente en las islas del Caribe, donde el acceso a servicios de prevención puede ser más limitado y las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer figuran entre las principales causas de atención en salud.

De acuerdo con ProColombia, quienes viajan por motivos de salud o bienestar gastan en promedio más de 1.700 dólares por visita, que en pesos serían más de 6 millones de pesos, una cifra significativamente superior a la del turista internacional promedio, y que ya representa cerca de 18% en el gasto turístico total.

Además el informe muestra que en 2025 Colombia atendió a más de 250.000 pacientes internacionales, y Aruba junto con Curazao se consolidaron como el segundo origen más importante.

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En la última década, el flujo de viajeros desde estas islas ha crecido de forma sostenida, con aumentos anuales cercanos al 14%, lo que muestra una demanda estable por servicios médicos fuera de su territorio.

Para responder a esa demanda, la aerolínea proyecta ofrecer más de 163.000 sillas al año en rutas entre Aruba y cinco ciudades colombianas, además de unas 40.000 sillas anuales desde Curazao hacia Bogotá y Medellín con el propósito de facilitar el traslado de pacientes que, además de atención médica, suelen combinar su viaje con actividades turísticas.

Asimismo, SURA aseguró que será la encargada de prestar los servicios de salud. El chequeo incluido en el paquete es de carácter preventivo y de baja complejidad, con una duración estimada de entre cuatro y seis horas. Incluye exámenes y valoraciones que permiten detectar factores de riesgo y orientar a los pacientes sobre su estado general de salud.

Un sector que gana espacio en la economía

Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo asegura que la alianza le permitirá a la aerolínea poner a disposición su propuesta de valor para que en el Caribe se tenga acceso a los servicios de salud preventiva.

”Creemos que la conectividad no solo abre oportunidades de viaje, sino también nuevas posibilidades de desarrollo para los destinos”, aseguró Jiménez.

A su vez, Estefanía Gómez, gerente de la Prestación en SURA Colombia, dice que “esta iniciativa refleja cómo la prevención y la articulación entre sectores pueden traducirse en soluciones concretas para las personas”.

El paquete, que será comercializado a través de la plataforma Wingo Vacations, tendrá un costo base de 1.020 dólares e incluirá una estadía mínima de tres días y dos noches. Está dirigido a mayores de 18 años y permitirá a los viajeros planear su visita con varios meses de anticipación.

En el informe, se muestra a su vez, distintas intervenciones, entre ellas la de Ángela Garzón, directora de Turismo de Bogotá, donde afirma, que el turismo médico se ha convertido en una de las apuestas del país para atraer visitantes de mayor gasto y diversificar la oferta turística, y que, a diferencia del turismo tradicional, este segmento implica una mayor articulación entre sectores como salud, transporte y hotelería, lo que amplía su impacto económico.