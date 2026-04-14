Italia suspende la renovación “automática” del acuerdo de Defensa con Israel

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el 7 de octubre de 2025 en Roma, Italia. FOTO: Antonio Masiello/Getty Images / Antonio Masiello

Italia ha suspendido la renovación automática del memorándum de colaboración con Israel en materia de Defensa debido a la “situación actual” en la región, según ha avanzado este martes la primera ministra Giorgia Meloni.

“En consideración de la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo sobre Defensa con Israel”, ha declarado la mandataria desde el foro vinícola ‘Vinitaly’ en la ciudad de Verona (norte).

El ‘Memorándum de entendimiento con Israel en materia de cooperación en el sector militar y de defensa" es el principal marco de colaboración bilateral en este sector entre ambos países y prevé que una renovación automática cada cinco años.

Este acuerdo entró en vigor el 13 de abril de 2016 y desde entonces ha sido renovado de forma quinquenal. Pero a partir de ahora la prórroga no será automática sino puntual.

Su artículo noveno establece que esta renovación automática se da “siempre y cuando ninguna de las partes” se oponga a ello.

Fuentes del Ministerio de la Defensa consideran esta suspensión como un “gesto político”.

La decisión, según avanzan los medios locales, ha sido comunicada por el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, a su homólogo israelí, Israel Katz.

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Meloni ha sido a menudo crítica con las autoridades de Israel por la guerra en la región, llegando a reconocer que en el caso de Gaza “la respuesta militar” al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 “había superado cualquier principio de proporcionalidad”.

La última crítica del Gobierno italiano al Estado judío llegó este 8 de abril para reclamar el esclarecimiento de los disparos del ejército israelí a un convoy italiano desplegado en la misión de paz de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL).

Precisamente esta mañana desde Verona la mandataria italiana ha reivindicado la potestad de contradecir a sus aliados, después de afear al presidente estadounidense Donald Trump su ataque al papa.

“Cuando se tiene amigos o aliados, particularmente si son estratégicos, hace falta también tener la valentía de decir cuando no se está de acuerdo. Y eso es lo que hago cada día: cuando estoy de acuerdo lo digo, igual que cuando no lo estoy”, sostuvo.