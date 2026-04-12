Voraz incendio arrasó viviendas y dejó graves daños materiales en el barrio Álamos de Ibagué

Ibagué

Sobre las 10:00 de la noche del sábado 11 de abril comenzó una grave conflagración en el barrio Álamos, ubicado en la comuna Siete de Ibagué. Al parecer, un cortocircuito en una de las viviendas del sector provocó el incendio de grandes proporciones, que alcanzó a otras viviendas en un radio de casi una manzana.

El secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, Harold Wilches, reveló que se requirieron 15 unidades bomberiles y 8 máquinas de la Alcaldía para controlar el incendio, al igual que el apoyo de la Defensa Civil, la Cruz Roja y la Policía Nacional.

“Lastimosamente, son muchas las familias que pierden sus enseres y su vivienda familiar. Hacemos todo lo posible para que lo antes posible puedan tener una solución, unas ayudas de emergencia que podamos tener en cuenta para su situación. Le rogamos a todos los habitantes de Ibagué evitar llegar al sector, y a los afectados no ingresar a las casas, ya que es una situación compleja”, manifestó Wilches.

Hasta ahora no se tiene la cifra exacta de las familias afectadas. Sin embargo, las imágenes conocidas hasta el momento indican que las llamas consumieron por completo casi una manzana ubicada muy cerca de una zona boscosa del barrio Álamos.

“La intervención, que inició tras el reporte del COE 16 a las 22:00 horas, permitió una respuesta coordinada para mitigar las llamas en una zona de alta vulnerabilidad, donde las primeras indagaciones apuntan a un cortocircuito como la causa probable del siniestro”, indicó por su parte el mayor Luis Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil en el Tolima.

Los reportes señalan que la emergencia no dejó personas heridas ni fallecidas. Todo apunta a que las pérdidas fueron especialmente materiales y, sobre la 1:00 de la madrugada, el incendio fue controlado por completo.