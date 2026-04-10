Proximamente la Carrera por los Héroes en su versión #18: ¿Qué debo saber?

La Carrera por los Héroes 15k, 10k y 5K es un evento deportivo que organiza la Corporación Matamoros desde el año 2009 y se llevará a cabo el domingo 3 de mayo del 2026..

Se realizará de manera presencial en Bogotá y de forma remota a nivel nacional, las inscripciones para la modalidad remota se cierra el domingo 12 de abril a la media noche.

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¿En que serán invertidos los recursos recaudados?

Los ingresos recaudados de la Carrera por los Héroes, serán invertidos en:

Programas de educación básica, media y superior.

La rehabilitación a través del deporte, para los hombres y mujeres de la Fuerza Pública con discapacidad.

Pareja e hijos de los soldados fallecidos en cumplimiento de su deber.

¿Quién organiza la Carrera?

La Corporación Matamoros es una entidad privada sin ánimo de lucro, que desde hace 40 años trabaja por los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de Policía heridos, con discapacidad, sus familias y las familias quienes han fallecido en ejercicio de su deber.

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Los programas de inversión social de la Corporación Matamoros, promueven la inclusión social de los beneficiarios a través de la educación, la empleabilidad, el emprendimiento, la rehabilitación a través del deporte y la atención en el hogar de paso de Bogotá.