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“El cine es nuestro mundo de hoy”: Thierry Frémaux, delegado del Festival de Cannes

Este jueves, 9 de abril, en los micrófonos de 6AM W habló Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, quien se refirió a lo que será la edición de este evento, uno de los más importantes del calendario del llamado ‘séptimo arte’.

En su primera intervención, Frémaux habló sobre lo que considera que es el cine en la actualidad.

“Hay algunos temas en lo que es el cine hoy, el cine como arte, el cine como manera de hablar del mundo, el cine como una actividad social y cultural”, dijo.

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Y agregó: “Ir al cine, ir a una sala de cine, para mí con todas esas dimensiones de lo que es el cine, hay algo que dice que es nuestro mundo hoy”.

“Realmente, una exhibición y una película son dos horas donde nadie puede hablar con usted. Y es una cosa que amamos, que nadie puede hablar conmigo porque estoy mirando una película. Y por eso es que, para mí, para los temas del mundo de hoy el cine, a su manera, tiene una solución”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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