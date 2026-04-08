Tras reunión clave, liberales no definen candidato presidencial: decidirán el 20 de abril

Este martes 7 de abril, los representantes y senadores electos del Partido Liberal se reunieron con su director, el expresidente César Gaviria, para analizar a quién respaldarán en las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Fueron dos encuentros que sirvieron para hacer un balance de los resultados obtenidos en las recientes elecciones legislativas, en las cuales perdieron varias curules.

A ambas reuniones, una sobre el mediodía y otra finalizando la tarde, asistió también Simón Gaviria, hijo del exmandatario.

En el primer encuentro participaron los senadores electos, entre ellos el actual presidente del Congreso, Lidio García, junto a otros integrantes de la bancada.

Por ejemplo, entre los asistentes estuvo también el senador electo Héctor Olimpo Espinosa, quien manifestó una postura cercana a la senadora Paloma Valencia. Por otro lado, la senadora electa y actual representante María Eugenia Lopera estaría promoviendo la idea de quedar en libertad para respaldar distintas candidaturas, como la posibilidad de apoyar a Iván Cepeda.

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Finalmente, hacia las 6:00 de la tarde inició la reunión de los representantes electos, quienes realizaron una presentación individual de los nuevos nombres que integrarán la bancada en el periodo 2026-2030.

Según informó la colectividad al finalizar el día, el 100 % de las bancadas de Senado y Cámara asistieron a la casa del expresidente Gaviria, y se prevé que la próxima semana vuelvan a reunirse para seguir acercando posturas y buscar un candidato único.

La decisión será tomada en bancada y apunta a escoger una sola candidata o candidato a la Presidencia.

El 20 de abril sería la fecha clave para que el Partido Liberal anuncie su determinación.