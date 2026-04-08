Selección Valle de ciclismo de pista competirá en evento internacional UCI C2 en Bogotá
El equipo participará en la Primera Válida Nacional de Pista junto a delegaciones de 11 países
La Selección Valle de ciclismo de pista se alista para competir en el evento internacional categoría UCI C2 y la Primera Válida Nacional de Pista, que se disputarán del 9 al 12 de abril en el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento.
El certamen, organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, reunirá a 362 deportistas provenientes de 11 países, en lo que se proyecta como uno de los eventos más importantes del calendario nacional en esta modalidad. Además de Colombia, participarán delegaciones de Brasil, Cuba, Guatemala, Jamaica, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y las principales ligas del país, clubes y equipos de marca.
El equipo vallecaucano competirá en las categorías prejuvenil, juvenil y élite, tanto en damas como en hombres, con una amplia nómina de corredores que buscarán destacarse en las pruebas de velocidad y semifondo.
La delegación estará dirigida por el entrenador Rodrigo Barros y hace parte del proceso deportivo del departamento para la temporada 2026, con el objetivo de seguir consolidando talentos en el ciclismo de pista.
El día de hoy se iniciaron las actividades del evento: entrenamientos oficiales, confirmación de participantes y congresillo técnico, antes del inicio de las competencias programadas el día de mañana.
Los deportistas convocados por la Selección Valle, quienes representarán al departamento en un escenario que históricamente ha albergado competencias de alto nivel internacional son los siguientes:
Nómina completa de la Selección Valle
Velocidad
Hugo Jhoan Valencia Mora
Manuela Carrasquilla Ibáñez
Laura Sofía Montaño Mosquera
Isabella Erazo Díaz
Ashley Daliana Gálvez Cobo
Simón Vásquez
Mateo González Morales
Juan Miguel Rojas
Isabella García Cobo
Daniela Castro Quiñones
María del Mar Agudelo Henao
Natalia Martínez
Nicolás Medina
Jimmy Agredo González
Juan Arboleda
Juan Pablo Villamarín
Semifondo
Lousiana Valencia
Isabella Pinilla Ocampo
Isabel Sofía Bonilla López
Juan Felipe Peláez
José Miguel Cardona Tafur
José Gabriel Molina Rodríguez
Ana Sofía Suárez Londoño
Danna Alejandra Arias Beltrán
Mariana Jiménez
Sheylin Gómez Chalarca
Isabella Flórez
Nicolás Pinilla Ocampo
Daniel García Lozano
Juan José Caicedo Chavarro
Antony García Cortez
Lukas Tabares Henao
Jhohan Stiven Marín Vega
José Luis Ávila Cruz
Miguel Ángel Jaramillo Abonía
Kimberly Escobar
Mariana Herrera
Valery Londoño