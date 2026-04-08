Selección Valle de ciclismo de pista competirá en evento internacional UCI C2 en Bogotá

La Selección Valle de ciclismo de pista se alista para competir en el evento internacional categoría UCI C2 y la Primera Válida Nacional de Pista, que se disputarán del 9 al 12 de abril en el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento.

El certamen, organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, reunirá a 362 deportistas provenientes de 11 países, en lo que se proyecta como uno de los eventos más importantes del calendario nacional en esta modalidad. Además de Colombia, participarán delegaciones de Brasil, Cuba, Guatemala, Jamaica, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y las principales ligas del país, clubes y equipos de marca.

El equipo vallecaucano competirá en las categorías prejuvenil, juvenil y élite, tanto en damas como en hombres, con una amplia nómina de corredores que buscarán destacarse en las pruebas de velocidad y semifondo.

La delegación estará dirigida por el entrenador Rodrigo Barros y hace parte del proceso deportivo del departamento para la temporada 2026, con el objetivo de seguir consolidando talentos en el ciclismo de pista.

El día de hoy se iniciaron las actividades del evento: entrenamientos oficiales, confirmación de participantes y congresillo técnico, antes del inicio de las competencias programadas el día de mañana.

Los deportistas convocados por la Selección Valle, quienes representarán al departamento en un escenario que históricamente ha albergado competencias de alto nivel internacional son los siguientes:

Nómina completa de la Selección Valle

Velocidad

Hugo Jhoan Valencia Mora

Manuela Carrasquilla Ibáñez

Laura Sofía Montaño Mosquera

Isabella Erazo Díaz

Ashley Daliana Gálvez Cobo

Simón Vásquez

Mateo González Morales

Juan Miguel Rojas

Isabella García Cobo

Daniela Castro Quiñones

María del Mar Agudelo Henao

Natalia Martínez

Nicolás Medina

Jimmy Agredo González

Juan Arboleda

Juan Pablo Villamarín

Semifondo

Lousiana Valencia

Isabella Pinilla Ocampo

Isabel Sofía Bonilla López

Juan Felipe Peláez

José Miguel Cardona Tafur

José Gabriel Molina Rodríguez

Ana Sofía Suárez Londoño

Danna Alejandra Arias Beltrán

Mariana Jiménez

Sheylin Gómez Chalarca

Isabella Flórez

Nicolás Pinilla Ocampo

Daniel García Lozano

Juan José Caicedo Chavarro

Antony García Cortez

Lukas Tabares Henao

Jhohan Stiven Marín Vega

José Luis Ávila Cruz

Miguel Ángel Jaramillo Abonía

Kimberly Escobar

Mariana Herrera

Valery Londoño