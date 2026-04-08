Asesinan a líder indígena Reinaldo Campos en Arauca: ya son 37 líderes sociales muertos en 2026

Colombia

El asesinato del líder social e indígena Reinaldo Campos, ocurrido en la vía que comunica a Tame con Fortul, vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad de los líderes sociales en Colombia. Con este crimen, ya son 37 los líderes asesinados en lo corrido del año, según reportes de Indepaz.

Reinaldo Campos era reconocido por su labor en defensa del territorio y los derechos de las comunidades indígenas, y era el gobernador del resguardo indígena Macarieros y era enlace del Mecanismo Especial de Consulta (MEC), donde trabajaba en programas PDET. Además, había sido presidente de la Asociación Nacional de Cabildos y Capitanías de Arauca (ASOCATA).

Interceptado y asesinado

De acuerdo con versiones preliminares, el líder indígena fue interceptado por hombres armados en la vía que comunica a Tame con Puerto Rondón, quienes lo retuvieron y posteriormente se lo llevaron. Horas después, su cuerpo fue hallado sin vida en el caserío El Mordisco, sobre la vía hacia Fortul.

En medio de esto, Caracol Radio conoció que las disidencia de las Farc habrían amenazado al líder indígena. De hecho hay un audio que circula en redes sociales en el cual se habría anticipado el crimen, además de un panfleto ntimidatorio que le había llegado, con la firma de Richard Santos.

Alertas ignoradas

El homicidio ocurre en un contexto de alto riesgo advertido previamente por la Defensoría del Pueblo, que había emitido alertas tempranas (AT 013/25 y AT 014/25) sobre la grave situación de seguridad en el municipio de Tame.

Según la entidad, en la zona existe una disputa entre grupos armados ilegales, entre ellos el ELN, estructuras de las disidencias de ‘Mordisco’ como los frentes 10 y 28, y bandas de carácter local. Escenario que genera criminalidad, imposición de normas ilegales y constantes vulneraciones a los derechos de la población civil.