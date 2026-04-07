Persisten afectaciones en Atalaya tras ruptura de tubo: comunidad completa seis días sin agua

Cúcuta.

Más de 10 familias del barrio Pueblo Nuevo parte alta, enfrentan una grave situación tras la ruptura de un tubo de agua potable, que ocasionó un deslizamiento de tierra y bloqueó accesos a varias viviendas. Desde hace seis días, la comunidad permanece sin servicio de agua, mientras crece la preocupación por las condiciones en las que viven, especialmente adultos mayores y niños.

Javier Velasco, habitante del sector, explicó que “el miércoles en la noche un tubo de 3 pulgadas colapsó en el cerro y arrastró piedras que afectaron la entrada a varias casas, donde viven señoras de la tercera edad y hay una guardería. No quedó camino para salir. La empresa del agua vino, retiró un solo viaje de escombros y no regresó. Estamos sin agua desde entonces y nadie aparece a decirnos qué pasó ni cómo nos van a ayudar. No nos aportan materiales como gaviones o piedra, y tampoco hay acompañamiento para que podamos solucionar el problema”.

Por su parte, Luis Alfredo Páez señaló “aquí somos cinco viviendas las más afectadas, pero el problema se extiende porque el servicio de agua fue suspendido para más familias. Hay una guardería y la mayoría somos adultos mayores que necesitamos el agua. Esta situación ya había ocurrido antes con desprendimiento de piedras. Pedimos que la empresa tome conciencia, porque estos trabajos los dejan a contratistas y no los hacen bien. Mire lo que pasó, a un vecino se le destruyó la cocina y parte de un cuarto. Había una abuelita de más de 90 años; pudo haber sido una tragedia mayor”.

A su vez, Ramona Páez hizo un llamado urgente “necesitamos que nos colaboren con el agua. Hay una guardería y varias casas que no tienen ni para hacer un café. Nos toca pedirle a los vecinos un poco de agua. Necesitamos ayuda”.

La comunidad advierte que, ante la falta de una solución concreta por parte de las autoridades y la empresa responsable, podría recurrir a vías de hecho en los próximos días para exigir atención inmediata.

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