Suspenden exhumaciones y eucaristías por intervención al Cementerio Central

Cúcuta.

Las autoridades en Cúcuta anunciaron el cierre total del Cementerio Central entre el 6 y el 17 de abril, como parte de una intervención forense liderada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). La medida busca facilitar las labores técnicas en el marco de una medida cautelar vigente sobre este camposanto.

El secretario de Gobierno, José Ignacio Rangel, explicó que durante este periodo habrá controles estrictos de ingreso y cambios en la operación habitual. “No se realizarán eucaristías dentro del cementerio, no se tendrá acceso a las personas de manera general. Sí va a haber entierros, sí se podrán hacer inhumaciones, pero las exhumaciones quedan suspendidas hasta después del 17 de abril”, precisó.

El funcionario indicó además que habrá presencia institucional permanente para garantizar el cumplimiento de las medidas. “Se asigna personal de la Secretaría de Gobierno, con el 100% de los contratistas, acompañando este proceso para que las entidades puedan avanzar en estas intervenciones”, señaló.

Cinco equipos forenses estarán a cargo de las labores, que corresponden a una de las fases finales de intervención. Sin embargo, la continuidad de estas acciones dependerá de las decisiones que adopte la JEP frente a la medida cautelar, actualmente prorrogada hasta mayo.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para acatar las restricciones y evitar acudir al cementerio durante estos días, salvo en los casos autorizados. “Entendiendo todo esto, pedirle a la gente que permita la articulación entre las instituciones para hacer el mejor trabajo y terminar rápidamente esta intervención”, concluyó el secretario.