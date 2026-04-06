Procuraduría investiga a cinco funcionarios de la Unidad de Víctimas por contratos de 2022

Logo de la Procuraduría e imagen de referencia de contrato. Fotos: X @PGN_COL / Getty Images

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra cinco funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Unidad de Víctimas) por presuntas irregularidades en la ejecución de dos contratos suscritos durante la vigencia 2022.

La actuación es adelantada por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, que busca establecer la posible responsabilidad de Guillermo Martínez Daza, Jaime Humberto Jiménez Vergel, Enrique Ardila Franco, Héctor Gabriel Camelo Ramírez y Luis José Azcárate García.

Los investigados se desempeñaban, para la época de los hechos, como secretario general, coordinador del Grupo de Servicio al Ciudadano, director técnico de reparación y directores técnicos de gestión social y humanitaria, respectivamente.

Por ahora, la apertura de la investigación no implica una sanción, sino el inicio de un proceso disciplinario que permitirá determinar si hubo o no responsabilidades por parte de los funcionarios involucrados.