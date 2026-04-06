¿Cómo pedir el PPT en Colombia? Paso a paso y documentos para el trámite

La crisis política y económica de Venezuela ha traído consigo grandes efectos en la región de América Latina y el Caribe. De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, se estima que hay un aproximado de 6.874.261 venezolanos entre migrantes y refugiados.

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Los países que más concentran población venezolana son Colombia, con más de 2.9 millones de venezolanos, y le sigue Perú, con poco más de 1.6 millones de venezolanos.

Así las cosas, en Colombia se implementó un permiso con el que los migrantes que llegan desde Venezuela podrán ejercer durante su vigencia cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas todas aquellas en las que se exige un contrato de prestación de servicios, una vinculación o contrato laboral.

Se trata del PPT (Permiso de Protección Temporal), un documento de identificación con el que los ciudadanos venezolanos pueden regularizar su situación migratoria en el país.

Paso a paso para sacar el PPT

​Estar inscrito en el Registro Único de Migrantes Venezolanos. (RUMV) puede hacer la inscripción dando clic AQUÍ .

Solicitar el Permiso por Protección Temporal (PPT), el cual se solicita en el portal de Migración Colombia, donde se pueden registrar hasta cuatro personas por familia. Haga la solicitud dando clic AQUÍ

Debe descargar la constancia de prerregistro y agendar cita para el registro biométrico presencial.

Asistir puntualmente a la cita que le fue asignada, en donde se tomarán las huellas dactilares, reconocimiento facial y del iris.

Finalizado este proceso, en un plazo máximo de 90 días, Migración Colombia analizará la solicitud y será notificado de la respuesta. En caso de ser positiva, deberá presentarse en alguno de los puntos designados donde se realizará un nuevo registro biométrico.

Nota: Recuerde que este trámite es totalmente gratis.

¿Qué es el Estatuto Temporal de Protección de Venezolanos?

El Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV) es un mecanismo que el Gobierno colombiano adoptó para regularizar ágilmente a la población venezolana que llegó al país por cuenta de la crisis política y social de Venezuela.

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¿Cuáles son los beneficios del Estauto?

Estos son algunos beneficios establecidos en el estatuto temporal de protección de Venezolanos

La regularización migratoria, a través del PPT, que garantiza la permanencia de migrantes de Venezuela en Colombia hasta por diez años, con la posibilidad de acceder a mecanismos más avanzados, como la visa, la ciudadanía o la cédula de extranjería.

Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), a través de la entrada al Sisbén, que es la parte subsidiada del sistema de salud, o a una EPS, a través de un pago mensual que puede realizarse de forma independiente o a través de un empleador.

Entrada al sistema educativo, tanto para menores de edad en centros para primaria o bachillerato como para mayores en las instituciones de educación superior. La población venezolana con el ETPV puede ingresar también a programas de formación técnica.

Ingreso al empleo formal, servicios bancarios o crediticios y los programas de apoyo gubernamental.

Posibilidad de adquirir residencia permanente a partir del acceso a visa tipo R después de completar cinco años bajo el ETPV.

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