¿Cuándo inicia el Masters 1000 de Montecarlo? Calendario y jugadores del torneo

La victoria del número dos del mundo, Jannik Sinner, ante Jiří Lehečka en el Miami Open el pasado 29 de marzo, finalizó el primer trimestre del año y también muchas de las competencias más importantes del calendario ATP.

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El aficionado del tenis ya despidió la United Cup, el Abierto de Australia, el ATP 250 de Róterdam en Países Bajos y, por supuesto, los dos grandes Masters 1000 estadounidenses, Indian Wells y Miami Open.

El final del torneo albergado en ‘la ciudad mágica’ cierra uno de los capítulos más relevantes en el calendario del tenis mundial, pero también es sinónimo de polvo de ladrillo, debido a que empieza la comúnmente conocida ‘temporada de arcilla’.

‘La gira europea de tierra’ consiste en una seguidilla de tres Masters 1000 disputados en una de las superficies favoritas por los aficionados al ‘deporte blanco’, el polvo de ladrillo.

Esta temporada inicia con el Abierto de Montecarlo, seguido por el Abierto de Madrid, y finaliza con el Roma Open.

¿Cuándo inicia el Masters 1000 de Montecarlo?

El torneo se llevará a cabo a partir del 4 de abril y finalizará el 12 del mismo mes.

Cabe recordar que el último ganador de este torneo es el español Carlos Alcaraz y para este año buscará quedarse con el bicampeonato. No obstante, figuras como Jannik Sinner, Novak Djokovic, Joao Fonseca, Alexander Zverev o Lorenzo Musetti participarán en la competición.

Carlos Alcaraz vence Novak Djokovic y es campeón por primera vez del Abierto de Australia. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images) / Clive Brunskill Ampliar Carlos Alcaraz vence Novak Djokovic y es campeón por primera vez del Abierto de Australia. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images) / Clive Brunskill Cerrar

Melbourne (Australia), 22/01/2025.- Novak Djokovic of Serbia reacts during his Men's Singles quarterfinal match against Carlos Alcaraz of Spain at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 22 January 2025. (Tenis, España) EFE/EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT / JOEL CARRETT Ampliar Melbourne (Australia), 22/01/2025.- Novak Djokovic of Serbia reacts during his Men's Singles quarterfinal match against Carlos Alcaraz of Spain at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 22 January 2025. (Tenis, España) EFE/EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT / JOEL CARRETT Cerrar

Shanghai (China), 13/10/2024.- Jannik Sinner of Italy reacts after winning his Men's Singles Final match against Novak Djokovic of Serbia at the Shanghai Masters tennis tournament in Shanghai, China, 13 October 2024. (Tenis, Italia) EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI / ALEX PLAVEVSKI Ampliar Shanghai (China), 13/10/2024.- Jannik Sinner of Italy reacts after winning his Men's Singles Final match against Novak Djokovic of Serbia at the Shanghai Masters tennis tournament in Shanghai, China, 13 October 2024. (Tenis, Italia) EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI / ALEX PLAVEVSKI Cerrar

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Calendario y fechas

Clasificación: Desde el 4 de abril hasta el domingo 5 de abril.

Ronda de 32: Desde el 6 de abril hasta el 7 de abril.

Octavos de final: 8 de abril.

Cuartos de final: 9 de abril.

Semifinales: 10 de abril.

Final: 12 de abril.

Tenga en cuenta que estas fechas pueden cambiar debido a condiciones climáticas o internas de la competencia.

¿Cuáles son las superficies que hay en el tenis?

Actualmente, existen tres superficies en las que se juega tenis:

Césped

Polvo de ladrillo

Pista dura

¿Por qué existen diferentes superficies?

La razón principal del uso de diferentes superficies en un mismo deporte viene desde la misma creación del deporte y los contextos climáticos que lo rodeaban.

El tenis surgió aproximadamente en el siglo XIX junto con la superficie original, la cual es el césped; no obstante, a medida que el deporte se fue expandiendo a otros lugares del mundo, el terreno fue mutando.

El polvo de ladrillo o arcilla fue la modificación que se hizo por parte de Francia y España, donde, por sus climas secos y el alto costo de mantenimiento del césped, comenzaron a utilizar este material como protección del pasto contra el sol hasta convertirse en lo que vemos en la actualidad en torneos de alto nivel como Roland Garros.

El uso de cemento en el tenis es algo más actual y tuvo su aparición en Estados Unidos nuevamente con la necesidad de encontrar una solución al elevado costo del mantenimiento del césped.

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