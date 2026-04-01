Sindicato de Asmet Salud alerta por deuda de salarios, seguridad social y posible paro de labores

El sindicato SINDISALUD denunció que la EPS Asmet Salud mantiene deudas laborales con su personal. Allí afirman que les deben: dos meses de salario, seis meses de bonos de alimentación pactados con algunos trabajadores, así como el pago pendiente de vacaciones y liquidaciones de empleados que han renunciado.

Según la organización, esta situación ha llevado a que muchos trabajadores estén en una condición crítica, sin recursos suficientes para garantizar su subsistencia junto con la de sus familias.

Deudas salariales y afectaciones a trabajadores

De acuerdo con el comunicado, también se han recibido múltiples denuncias relacionadas con la mora en el pago de los aportes a la seguridad social, lo cual ha generado consecuencias preocupantes como la cancelación de citas médicas, incluso en casos de especial protección.

El sindicato aseguró que estos hechos constituyen una vulneración de derechos mínimos que afectan la estabilidad, dignidad y tranquilidad.

Falta de soluciones tras gestiones previas

La organización señaló que, pese a haber adelantado gestiones, solicitudes formales y espacios de diálogo, hasta el momento no se han logrado soluciones de fondo frente a las obligaciones laborales pendientes. En ese sentido, reiteraron su compromiso con la atención en salud, pero advirtieron que las condiciones actuales dificultan la continuidad de las labores en medio de la falta de garantías básicas.

Asamblea de delegados evaluará posible paro

Ante este panorama, SINDISALUD informó que convocó a una asamblea de delegados para el 1 de abril de 2026 a las 10:00 a.m., con el objetivo de analizar la situación actual y definir la eventual adopción de un paro temporal de actividades, conforme a lo establecido en la ley.

Llamado urgente a autoridades y ciudadanía

Finalmente, el sindicato hizo un llamado a las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia Nacional de Salud y la Defensoría del Pueblo, para que intervengan de manera urgente y adopten medidas que garanticen el pago de salarios, el cumplimiento de las obligaciones en seguridad social y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.