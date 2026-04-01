Recomendaciones en Semana Santa: sugerencias de Famisanar para evitar intoxicaciones e infecciones

Durante la temporada de Semana Santa, el aumento en el consumo de alimentos, los viajes y la práctica ocasional de actividad física pueden generar riesgos para la salud, como intoxicaciones, contagio de enfermedades y eventos cardiovasculares; por ello, los expertos hacen un llamado a la prevención.

Uno de los principales riesgos está asociado al consumo de pescado y mariscos. Por tal motivo, recomiendan comprar estos productos en lugares certificados, verificar su frescura y garantizar su adecuada conservación.

En paralelo a esta advertencia, Famisanar pidió estar pendientes del sarampión en el país. De acuerdo con reportes recientes, en lo corrido de 2026 se han registrado 30 casos y 17 muertes asociadas a esta enfermedad, con mayor impacto en los departamentos del: Tolima, Huila, Cauca, Nariño y Putumayo.

“La vacunación es la principal medida de prevención. Es gratuita y debemos estar atentos a síntomas como fiebre alta, congestión, tos y brotes en la piel”, señaló Leidy Sandoval, supervisora de vacunación de IPS Cafam.

Además, hicieron un llamado a proteger la piel durante los viajes y la exposición al sol, teniendo en cuenta que el cáncer de piel continúa siendo uno de los más frecuentes en el país, especialmente en personas mayores de 75 años.

En cuanto a la actividad física, especialistas han advertido, debido al incremento de eventos cardiovasculares durante esta temporada, ya que en Colombia, el infarto registra una tasa cercana a 92 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que lo convierte en una de las principales causas de mortalidad.

Asimismo, la EPS resaltó los avances de su estrategia territorial Ruta Región, que ya ha llegado a ocho departamentos del país, fortaleciendo la articulación con autoridades locales y la identificación de necesidades en salud.