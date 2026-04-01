Cambios en Asmet Salud: Supersalud designa nueva interventora sustituta temporal

La EPS, Asmet Salud, anunció la designación de Jessica Milena Aguirre Santana como interventora sustituta temporal, en cumplimiento de un acto administrativo expedido por la Superintendencia Nacional de Salud, en el marco del proceso de intervención vigente de la entidad.

Nombramiento en medio de la intervención de la EPS

De acuerdo con el comunicado de prensa No. 12 de 2026, la nueva interventora asume el liderazgo de la entidad con el propósito de fortalecer la operación institucional y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud para los afiliados.

La elección se da como parte de las medidas adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud para supervisar el funcionamiento de la EPS y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones dentro del sistema de salud.

Enfoque en fortalecimiento de la red de servicios

Según informó Asmet Salud, la gestión de Aguirre Santana estará enfocada en promover el diálogo permanente y la participación institucional, con el objetivo de robustecer la red de servicios mediante un trabajo articulado con prestadores públicos y privados.

La entidad señaló que este proceso busca mejorar la cobertura y la oportunidad en la atención en los departamentos de: Cesar, Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, así como en la sede Bogotá.

Señalaron que la intención es asegurar la atención a la población afiliada durante el proceso de intervención administrativa adelantado por la Supersalud.

Por último, reiteró que continuará trabajando en la articulación con los diferentes actores del sistema para garantizar la continuidad del servicio y la atención oportuna a los usuarios.