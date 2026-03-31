Habría mecanismos internos en Israel para detenerla: experto por pena de muerte para palestinos

Este 30 de marzo el Parlamento israelí aprobó la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian que se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judío-israelíes.

Por este motivo, habló en 6AM W Xavier Abu Eid, politólogo palestino, quien se pronunció al respecto y aseguró que en Israel habrían mecanismos internos que podrían detener la decisión.

“Es una situación de bastante tensión en la sociedad palestina, recordando que prácticamente un millón de palestinos han sido detenidos por Israel desde 1967, y que el porcentaje de declaración de culpabilidad en las cortes militares israelíes es algo así como entre un 96 y un 98%. Entonces es algo que realmente llama la atención a prácticamente toda la sociedad palestina”, aseguró Abu Eid en su primera intervención.

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Y agregó: “Esto no es un tema de mantener la cooperación en seguridad o no, es un problema de un acto en particular. Acá estamos hablando de una ocupación ilegal por parte de Israel. Estamos hablando de una colonización ilegal en medidas que se siguen tomando para impedir que el pueblo palestino pueda ejercer su derecho a la autodeterminación”.

La decisión de Israel

El politólogo palestino aseguró que “lo que ha sucedido en la noche de ayer es probablemente lo más brutal. Y lo que ha hecho Israel durante todo este tiempo no solamente sabotea las perspectivas de terminar con la ocupación y que se logre el derecho de la autodeterminación de Palestina, sino que sofoca una vez más a la autoridad palestina. Recordemos que Israel lleva meses haciendo todos los esfuerzos posibles para que colapse la autoridad palestina a través de retener los dineros de los impuestos palestinos y por ende la situación hoy en día sigue de mal en peor aquí en Cisjordania ocupada”.

Habría mecanismos internos en Israel que frenen la decisión

Finalmente, el experto puso sobre la mesa que en Israel habría mecanismos internos que podrían detener esa ley.

“Se dice que probablemente la Corte Suprema de Israel podría detener esto. Sin embargo, yo creo que el tema central es entender cómo la mayoría del parlamento israelí hoy en día vota en favor de esta ley. El mismo parlamento que también ha votado prácticamente de manera consensual para ilegalizar el reconocimiento del Estado palestino o para promover la colonización en el territorio ocupado. Por ende, puede que haya mecanismos internos dentro de Israel para que esto se detenga . Sin embargo, es importante ver cuál es el gesto político que se está entregando con esto", aseguró.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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