Famisanar advierte a usuarios sobre llamadas fraudulentas y falsos trámites

Famisanar alertó a sus afiliados sobre casos recientes de suplantación en los que delincuentes realizan llamadas y envían mensajes a nombre de la entidad con el fin de solicitar información personal, datos sensibles o promover supuestos trámites relacionados con el sistema de salud.

La entidad aseguró que no ha dispuesto ni autorizado ninguna línea telefónica para contactar a los usuarios para pedir claves, códigos o datos privados, ni para gestionar procesos como cambios de EPS a través de canales no oficiales.

La promotora de salud explicó que en los últimos días se han conocido reportes de usuarios que recibieron comunicaciones desde números y medios no oficiales, en los que personas inescrupulosas se hacen pasar por funcionarios para generar confianza y obtener datos confidenciales.

Ante esta situación, la EPS hizo un llamado a sus afiliados para que no compartan datos personales, contraseñas o códigos de verificación por medio de llamadas, mensajes de texto o enlaces sospechosos.

La organización enfatizó que la protección de los datos personales de sus afiliados es una prioridad y aseguró que continuará fortaleciendo sus mecanismos de prevención frente a este tipo de prácticas fraudulentas.

Por último, Famisanar recordó que los trámites y consultas deben realizarse únicamente a través de los canales oficiales habilitados, como la oficina virtual disponible en su página web, el asistente virtual “Camila” por WhatsApp, las líneas de atención telefónica autorizadas y el correo de servicio al cliente.