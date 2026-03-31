Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

31 mar 2026 Actualizado 01:26

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Salud y bienestar

Famisanar advierte a usuarios sobre llamadas fraudulentas y falsos trámites

La EPS informa a sus afiliados que no ha dispuesto ninguna línea telefónica para contactarlos.

Famisanar EPS

Famisanar EPS

Famisanar EPS

Famisanar alertó a sus afiliados sobre casos recientes de suplantación en los que delincuentes realizan llamadas y envían mensajes a nombre de la entidad con el fin de solicitar información personal, datos sensibles o promover supuestos trámites relacionados con el sistema de salud.

La entidad aseguró que no ha dispuesto ni autorizado ninguna línea telefónica para contactar a los usuarios para pedir claves, códigos o datos privados, ni para gestionar procesos como cambios de EPS a través de canales no oficiales.

La promotora de salud explicó que en los últimos días se han conocido reportes de usuarios que recibieron comunicaciones desde números y medios no oficiales, en los que personas inescrupulosas se hacen pasar por funcionarios para generar confianza y obtener datos confidenciales.

Ante esta situación, la EPS hizo un llamado a sus afiliados para que no compartan datos personales, contraseñas o códigos de verificación por medio de llamadas, mensajes de texto o enlaces sospechosos.

La organización enfatizó que la protección de los datos personales de sus afiliados es una prioridad y aseguró que continuará fortaleciendo sus mecanismos de prevención frente a este tipo de prácticas fraudulentas.

Por último, Famisanar recordó que los trámites y consultas deben realizarse únicamente a través de los canales oficiales habilitados, como la oficina virtual disponible en su página web, el asistente virtual “Camila” por WhatsApp, las líneas de atención telefónica autorizadas y el correo de servicio al cliente.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir