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31 mar 2026 Actualizado 01:50

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Economía

DIAN reactivó servicios de atención presencial y virtual

La entidad informó a la ciudadanía que a partir del 30 de marzo se reactivó el servicio de agendamiento.

Exterior de la oficina de la DIAN - Colprensa.

Exterior de la oficina de la DIAN - Colprensa.

Exterior de la oficina de la DIAN - Colprensa.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció la reactivación del servicio de agendamiento de citas para la atención presencial y video atención, con el fin de facilitar a los ciudadanos la gestión de trámites y servicios de manera organizada, segura y eficiente.

La medida comenzó a regir desde este 30 de marzo del 2026 y permite a los usuarios programar citas correspondientes al mes en curso, según la disponibilidad en cada ciudad y oficina.

Del mismo modo, el sistema de agendamiento permite consultar los servicios disponibles y seleccionar la fecha, hora y punto de atención más conveniente, mejorando el acceso a los trámites y optimizando los tiempos de atención.

Con esta reactivación, la DIAN busca fortalecer sus canales de atención y brindar alternativas tanto presenciales como virtuales para responder a las necesidades de los contribuyentes.

Po su parte, invitó a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales para realizar sus consultas y trámites de manera oportuna, destacando que el sistema contribuye a una atención más eficiente y ordenada.

Por último, pidieron a los usuarios ingresar al portal oficial www.dian.gov.co y comunicarse con el Contact Center de la entidad al número (601) 489 9000, donde recibirán orientación sobre los servicios disponibles.

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