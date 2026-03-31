Alcalde Federico Gutiérrez anunció ampliación del proyecto ‘Buen Comienzo 365: ¿de qué trata?

Colombia

Este jueves, 26 de marzo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la ampliación estratégica del proyecto Buen Comienzo 365 a las 16 comunas de la ciudad y cinco corregimientos del departamento de Antioquia.

Cabe recordar que este proyecto es clave para la alimentación escolar ya no solo en Medellín, sino también para municipios colindantes con la capital del departamento.

¿Qué es el proyecto Buen Comienzo 365?

Según la administración distrital, Buen Comienzo 365 es uno de los proyectos bandera de la Alcaldía de la ciudad para reducir el hambre y la desnutrición infantil.

Así, con la ampliación, pasó de tener cobertura en las comunas 1: Popular, 2: Santa Cruz, 3: Manrique y 8: Villa Hermosa, priorizadas al inicio de la actual administración por presentar mayores niveles de inseguridad alimentaria, a tener alcance en toda la ciudad.

A lo largo del proyecto, en la modalidad institucional, se han entregado más de 42.500 raciones alimentarias para fines de semana y 8.730 niñas y niños con desnutrición crónica han sido atendidos.

Sin embargo, este no es el único frente. La atención de Buen Comienzo 365 en la modalidad familiar, dirigida a mujeres gestantes y lactantes, ha garantizado cerca de 14.600 entregas de paquetes alimentarios en lo corrido de 2026.

El paquete alimentario contiene cereales fortificados, fuentes proteicas, lácteos y alimentos ricos en vitaminas y minerales, que aportan energía, proteína de alta valor