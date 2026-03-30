Uso de la fuerza es limitada, pero pueden responder en defensa propia: FINUL sobre cascos azules

Sigue la polémica en Medio Oriente por las frecuentes acciones bélicas que se toman en países como Líbano. Y es que recientemente la ministra española de Defensa, Margarita Robles, informó este lunes de la muerte de un segundo casco azul indonesio en el Líbano durante un ataque a un convoy.

En esa línea, habló en 6AM W Kandice Ardiel, portavoz oficial de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), para pronunciarse al respecto.

Uno de los primeros temas que tocó es si los cascos azules pueden defenderse de este tipo de ataques armados, teniendo en cuenta que son un cuerpo policial y militar de la ONU.

“El uso de la fuerza es bastante limitada, pero pueden responder en defensa propia cuando lo sientan necesario. Las personas en el terreno evalúan allí qué deben hacer. A veces creen que utilizar la fuerza no es la mejor acción para proceder, pero entonces sí se deja en el criterio de esas personas que están ahí en el terreno tomar la decisión, por supuesto, de hacer algo. Pero sí lo pueden hacer en defensa propia cuando lo crean necesario, según la resolución 1701″, narró.

¿Cómo perciben las acciones de Israel y Hezbolá en Líbano?

Según dijo, “el lente por el cual las Naciones Unidas evalúa esto es la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bajo ese parámetro sí creo que ambas partes están violando esa resolución: los ataques, las balas y el fuego cruzado que vemos de parte de Hezbolá y también del Ejército de Israel; eso es una violación clara de la resolución 1701″.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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