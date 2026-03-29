Ataques israelíes en Líbano han dejado más de 1.200 muertos desde el inicio de la guerra

Los ataques israelíes en Líbano provocaron 1.238 muertos desde el inicio de la guerra el 2 de marzo, incluidos 124 niños, y dejaron más de 3.500 heridos, informó este domingo el Ministerio de Salud.

La autoridad indicó que solamente entre el sábado y este domingo murieron 49 personas, según un nuevo balance, entre ellas 10 socorristas y tres periodistas.

Además, más de un millón de personas fueron desplazadas por los bombardeos y las órdenes de expulsión del ejército israelí.