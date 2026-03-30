Murió estudiante de 13 años y ocho resultan heridos en tiroteo escolar en Argentina

Un estudiante de 13 años murió y al menos otros ocho resultaron heridos en un tiroteo este lunes 30 de marzo, cuando un alumno de 15 años abrió fuego en una escuela en Argentina, informaron autoridades.

El “grave episodio” que conmociona a un país desacostumbrado a los tiroteos escolares ocurrió en la escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, detalló el gobierno de la provincia de Santa Fe (centro).

El agresor fue detenido, confirmó a la AFP una fuente del ministerio de Seguridad provincial.

“Subí y cuando iba justo a bajar, vieron unos alumnos que un chico salió del baño con un arma y empezaron a gritar. Y empezó a disparar por disparar al aire y todos salimos corriendo”, dijo una alumna de la escuela, identificada como Priscila, en una entrevista a la emisora local.

Seis alumnos fueron atendidos en el hospital local con heridas superficiales causadas cuando escapaban de la escena y se encuentran fuera de peligro, detalló el texto. Otros dos estudiantes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela; uno de ellos inicialmente grave pero estable.

Las identidades del agresor y las víctimas aún no se dieron a conocer oficialmente.

El tiroteo ocurrió cuando los alumnos esperaban para izar la bandera como cada día antes de iniciar las clases en el colegio en esa pequeña localidad de unos 16.000 habitantes.

El arma que usó el agresor “presuntamente es una escopeta”, dijo al canal TN el secretario de gobierno de San Cristóbal, Ramiro Muñoz. Las clases fueron suspendidas y los alumnos enviados a sus hogares.