Invima alerta por falsificación de Electrolit en Colombia: identifican lotes adulterados

El Invima emitió una alerta sanitaria por la falsificación de varios lotes de Electrolit en su presentación de 625 mililitros, que estarían circulando en Colombia con características alteradas frente al producto original.

La alerta se originó a partir de una denuncia que fue confirmada por el titular del registro sanitario, ‘Laboratorios Pisa S.A. de C.V.’, el cual identificó inconsistencias en diferentes lotes del producto. Lo anterior, generó preocupación por posibles riesgos para la salud de los consumidores.

De acuerdo con el Invima, se han identificado productos falsificados con inconsistencias en el sabor, el color, el etiquetado y los sellos de seguridad. Incluso, en algunos casos, el contenido no corresponde a lo indicado en el envase, lo que evidencia una adulteración que compromete la calidad del producto y podría ocasionar efectos adversos.

Según la información reportada, se han observado diferencias entre el sabor declarado en la etiqueta y el contenido real del producto, así como variaciones en el color de la solución.

Electrolit de 625 ml

Entre los casos detectados se encuentra el lote M24N339, que corresponde originalmente a sabor maracuyá, pero que ha sido identificado en el mercado como fresa-kiwi. También el lote M24G354, que siendo originalmente de fresa, ha sido alterado a mora azul, y el lote M24S323, igualmente de maracuyá, que ha sido encontrado como Jamaica.

Irregularidades en envases y sellos de seguridad

Asimismo, el Invima informó que el lote M24T302, originalmente de fresa, aparece con sabor fresa-kiwi, mientras que el lote M24T472, correspondiente a uva, presenta versiones falsificadas con sabor ponche de frutas.

Adicionalmente, la entidad identificó irregularidades en los envases, como anomalías en: los puntos de sellado, tapas con acabados distintos al original y sellos de seguridad con cortes irregulares o desprendimientos no uniformes. También se han detectado otros signos de alerta como la presencia de sedimentos en el fondo de la botella, cambios en el olor característico del producto y deficiencias en la calidad de impresión de la etiqueta, donde el logo puede verse borroso o con colores poco definidos.

Riesgos para la salud

El Invima advirtió que estos productos son considerados fraudulentos conforme a la normatividad sanitaria vigente, ya que no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia. Se desconoce su composición real, así como las condiciones en las que fueron fabricados, almacenados y transportados, lo cual incrementa el riesgo de posibles efectos adversos en quienes los consuman.

En caso de estar consumiendo el producto y presentar alguna anomalía, se aconseja suspender de inmediato su uso y reportar cualquier evento adverso o información sobre su comercialización ante las autoridades sanitarias.

Llamado a fortalecer controles sanitarios en Colombia

Finalmente, el Invima hizo un llamado a las entidades territoriales de salud, a los prestadores de servicios y a los establecimientos comerciales para fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control, con el fin de evitar la distribución y comercialización de estos productos falsificados en el país.