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Análisis: ¿Qué tan seria es la amenaza de Trump de destruir las fuentes de energía de Irán?

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio, el diplomático estadounidense David Satterfield, quien tiene amplia experiencia en Medio Oriente, habló sobre la advertencia hecha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de destruir por completo las plantas eléctricas y la infraestructura petrolera iraní si no se alcanza un acuerdo y no se reabre el estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense también planteó la posibilidad de tomar el control de la isla de Kharg, un punto clave para las exportaciones de petróleo de Irán.

Sobre qué tan serias pueden llegar a ser estas advertencias, el embajador Satterfield aseguró que, a menudo, resulta difícil discernir lo que significan los comentarios del presidente Trump, pues este cambia de opinión de un momento a otro.

“Él puede decir en un momento que Irán está completamente destruida y, a la hora siguiente, que van a destruir por completo la infraestructura de energía si no llegan a un acuerdo en una negociación”, explicó.

En ese sentido, Satterfield consideró que, para él, los comentarios del mandatario estadounidense son “pura retórica”, pues lo que en realidad busca es “presionar a Irán para alcanzar un acuerdo”.

“Esa es la dificultad de esta situación, pues Irán –desde nuestro punto de vista– está ganando la guerra y puede hacerle más daño tanto a Israel como a Estados Unidos”, agregó.

Escuche esta entrevista en 6AM W:

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