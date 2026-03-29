Multitudinaria procesión de Domingo de Ramos en Cartagena

En un ambiente de profunda fe y solemnidad, el Centro Histórico de Cartagena de Indias fue el escenario de una de las manifestaciones de fervor religioso de la Semana Santa.

Con la participación de fieles y turistas, se realizó la tradicional procesión de Domingo de Ramos, conmemorando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y marcando el inicio oficial de la Semana Mayor en el mundo.

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La celebración comenzó en la Plaza de la Merced, donde el color de los ramos (sustituidos este año mayoritariamente por plantas vivas en un gesto de conciencia ambiental) llenó de vida los alrededores del Teatro Adolfo Mejía.

Desde allí, la multitud inició la procesión hacia la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, transitando por la emblemática Carrera 4, reconocida internacionalmente como una de las calles más bellas de Colombia y del mundo.

Un destino de fe internacional

Cartagena de Indias se reafirma como un destino de turismo religioso de talla mundial. La ciudad no solo ofrece su invaluable arquitectura colonial, sino una vivencia espiritual que atrae a peregrinos de diversos rincones del país y del mundo.

La procesión y la posterior Eucaristía fueron presididas por el Cardenal Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arzobispo emérito de la ciudad, quien recordó que el Domingo de Ramos es la puerta de entrada al misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Agenda oficial de la Semana Santa 2026

La Alcaldía Mayor de Cartagena, desde Corpoturismo, y la Arquidiócesis invitan a la ciudadanía y a los visitantes a participar de las actividades programadas para los próximos días:

* Lunes Santo (30 de marzo): Misa Crismal en la Catedral Santa Catalina (10:00 a. m.) y Concierto de fe en el C.C. La Serrezuela (7:00 p. m.).

* Martes Santo (31 de marzo): Festival de Coros y Música Sacra en las plazas de San Pedro y la Trinidad (5:00 p. m. a 7:00 p. m.).

* Miércoles Santo (1 de abril): Jornada de confesiones o Confesatón. En la Plaza de la Proclamación (5:00 p. m. a 11:00 p. m.).

* Jueves Santo (2 de abril): Lavatorio de los pies en todas las parroquias y la tradicional Peregrinación por las 7 Iglesias (7:00 p. m. a 12:00 a. m.).

* Viernes Santo (3 de abril): Santo Viacrucis desde la Parroquia Santo Toribio (7:00 a. m.) y Viacrucis de La Dolorosa (6:00 p. m.).

* Sábado Santo (4 de abril): Jornada Mundial de la Juventud en el Convento de la Popa (5:00 a. m.) y Solemne Vigilia Pascual en todas las iglesias (7:00 p. m.).

* Domingo de Resurrección (5 de abril): Carrera deportiva y espiritual Corre y Anuncia tu Fe por los templos del Centro Histórico y Getsemaní (5:00 a. m.).