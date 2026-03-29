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29 mar 2026 Actualizado 15:12

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Internacional

Fragmentos de misil iraní derribado desatan un gran incendio en una planta química del sur de Israel

El misil ha impactado en una fábrica en la zona industrial de Neot Hovav.

-FOTODELDÍA- Kirat Shomna (Israel), 16/07/2024.- El sistema de defensa aérea israelí Cúpula de Hierro intercepta un misil disparado desde el sur del Líbano sobre Kirat Shomna, en la Alta Galilea, el 16 de julio de 2024. El portavoz del ejército israelí informó que se lanzaron numerosos proyectiles hacia zonas del norte de Israel. EFE/ATEF SAFADI

-FOTODELDÍA- Kirat Shomna (Israel), 16/07/2024.- El sistema de defensa aérea israelí Cúpula de Hierro intercepta un misil disparado desde el sur del Líbano sobre Kirat Shomna, en la Alta Galilea, el 16 de julio de 2024. El portavoz del ejército israelí informó que se lanzaron numerosos proyectiles hacia zonas del norte de Israel. EFE/ATEF SAFADI / ATEF SAFADI (EFE)

-FOTODELDÍA- Kirat Shomna (Israel), 16/07/2024.- El sistema de defensa aérea israelí Cúpula de Hierro intercepta un misil disparado desde el sur del Líbano sobre Kirat Shomna, en la Alta Galilea, el 16 de julio de 2024. El portavoz del ejército israelí informó que se lanzaron numerosos proyectiles hacia zonas del norte de Israel. EFE/ATEF SAFADI

EP

Bomberos israelíes trabajan para contener un incendio declarado esta tarde en una planta química del sur de Israel tras el impacto de fragmentos de un misil iraní derribado y han dado orden de alejamiento a la población por posible contaminación.

El misil ha impactado en una fábrica en la zona industrial de Neot Hovav y provocado la ruptura de las unidades de almacenamiento de productos químicos empleados para la fabricación de pesticidas.

De momento hay constancia de un herido leve, según ha informado el servicio de Emergencias israelí.

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