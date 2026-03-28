La Procuraduría y la ONU le ponen la lupa al fenómeno de los mercenarios colombianos

Colombia

En el marco de una visita oficial de organismos internacionales al país, la Procuraduría General de la Nación participó en una mesa de trabajo con el Grupo especializado de la Organización de las Naciones Unidas encargado de estudiar el uso de mercenarios y su impacto en los derechos humanos.

El encuentro permitió abordar este fenómeno desde una perspectiva transnacional que no solo afecta a Colombia, con énfasis en la necesidad de una acción articulada entre el Estado colombiano y la comunidad internacional.

Durante la jornada, la Procuraduría afirmó que el uso de mercenarios no solo representa un desafío en materia de seguridad, sino que también tiene profundas implicaciones en la vulneración de derechos humanos, especialmente cuando se vincula con redes ilegales que operan más allá de las fronteras.

Asimismo, el ente de control insistió en la importancia de analizar cada caso de manera individual, con el objetivo de identificar posibles conexiones con delitos como la trata de personas.

Este enfoque, dicen, permitiría orientar de forma más efectiva las acciones de prevención, investigación y protección a las víctimas y sus familias.

Atención para los afectados

Otro de los puntos clave fue el llamado a garantizar una atención completa a los colombianos afectados por este fenómeno en el exterior, bajo principios de dignidad humana y solidaridad, sin distinción alguna.

Posibles soluciones

La Procuraduría reitera la urgencia de avanzar en la construcción de una estrategia interinstitucional enfocada en la prevención.

Esta incluiría mecanismos para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos de aceptar ofertas laborales en el extranjero que puedan derivar en engaños o explotación, así como la posible creación de una instancia especializada que analice esta problemática al más alto nivel.