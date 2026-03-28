El checo Jiří Lehečka se clasificó a la final del Miami Open tras vencer al francés Arthur Fils

El tenista Jiří Lehečka reconoció que no siempre se siente cómodo en cancha, pero que esta vez fue distinto: “No siempre te sientes como quieres. No es fácil tener un día perfecto todo el año”.

Sin embargo, dejó claro que este fue uno de sus mejores partidos: “Hoy tengo que decir que fue uno de los mejores partidos de mi vida, probablemente el mejor que he jugado este año”.

Lehečka también explicó que hubo un ajuste clave tras su último enfrentamiento ante Fils, donde había perdido. Esta vez, llegó con una idea más clara de cómo encarar el partido y supo aprovecharlo desde el inicio. “Sabía que él iba a saber qué hacer… pero traté de aprender de eso”, dijo.

El buen arranque fue determinante para soltarse en cancha: “El inicio me ayudó a sentirme más relajado, a sentir que tenía las cosas bajo control”.

Con este triunfo, Lehečka avanza a la final en Miami, donde disputará el partido más importante de su carrera hasta el momento contra el número dos del mundo, Jannik Sinner.