Zozobra en El Carmen de Bolívar tras el hallazgo de dos cuerpos en diferentes puntos del municipio

El pánico se apoderó de los habitantes de El Carmen de Bolívar tras el descubrimiento de dos cadáveres en sectores rurales durante las últimas horas del viernes. El primer reporte oficial confirmó el hallazgo de Roberto Ortiz en un tramo de la Troncal del Occidente, específicamente en la ruta que conecta con el municipio de San Jacinto, donde el cuerpo del hombre fue abandonado con múltiples lesiones producidas por un objeto cortopunzante.

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A este hecho se sumó la localización de los restos de una mujer en las inmediaciones del corregimiento de El Salado, quien presentaba signos de violencia física y aún no ha sido identificada por las autoridades de criminalística. De acuerdo con los testimonios de campesinos de la zona, la víctima vestía ropa de ejercicio y su hallazgo se produjo en un camino de difícil acceso, lo que obligó a un despliegue inmediato de la Policía de Bolívar para asegurar el perímetro y recolectar evidencias.

Frente a la gravedad de estos sucesos que alteran el orden público en los Montes de María, el comando del departamento inició un análisis detallado para verificar si los crímenes obedecen a un ajuste de cuentas o si tienen relación con el accionar de grupos armados en la subregión.

Los cuerpos permanecen en Medicina Legal mientras se intensifican las labores de inteligencia y los patrullajes en los corredores viales para devolver la tranquilidad a las comunidades rurales que hoy se sienten desprotegidas.