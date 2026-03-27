Presidente de Cuba expresa “preocupación” por barcos de ayuda desaparecidos
La Marina de México informó el jueves que lanzó un operativo para ubicar a las embarcaciones con personas de diversas nacionalidades.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó el viernes su “especial preocupación” por el desfile de dos veleros que desaparecieron tras zarpar hace una semana de México para llevar ayuda humanitaria a la isla.
“Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvación de estos hermanos de lucha”, afirmó Díaz-Canel en su cuenta de X.
La Marina de México informó el jueves que lanzó un operativo para ubicar a las embarcaciones, tripuladas por nueve personas de distintas nacionalidades.