Presidente de Cuba expresa “preocupación” por barcos de ayuda desaparecidos

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó el viernes su “especial preocupación” por el desfile de dos veleros que desaparecieron tras zarpar hace una semana de México para llevar ayuda humanitaria a la isla.

“Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvación de estos hermanos de lucha”, afirmó Díaz-Canel en su cuenta de X.

La Marina de México informó el jueves que lanzó un operativo para ubicar a las embarcaciones, tripuladas por nueve personas de distintas nacionalidades.