Policía de Bolívar intensifica operativos de control para garantizar la venta de pescado seguro dura

En Semana Santa, cuando el pescado se convierte en protagonista de la mesa de miles de familias —como símbolo de tradición y fe que remite al milagro narrado en el Evangelio de Mateo, donde Jesús multiplicó los panes y los peces—, también crece la demanda y, con ella, los riesgos por el consumo de productos en mal estado. Por eso, las autoridades hacen un llamado a comprar con responsabilidad y verificar la calidad de lo que se lleva al hogar.

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En Magangué, la Policía Nacional de Colombia, a través del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental, puso en marcha la campaña “Pescado Seguro, Consumo Responsable”, con el objetivo de garantizar que los productos pesqueros que se comercializan durante la Semana Santa cumplan con las condiciones adecuadas de higiene y calidad.

Durante los operativos, los uniformados recorren plazas de mercado y puntos de venta, verificando el estado del pescado, las condiciones de almacenamiento y el cumplimiento de normas sanitarias por parte de los comerciantes.

Además, están entregando recomendaciones clave a la comunidad:

* Comprar en lugares autorizados

* Verificar que el pescado tenga buen olor y aspecto fresco

* Evitar productos expuestos al sol o sin refrigeración

* Mantener la cadena de frío después de la compra

“Nuestro compromiso es proteger la salud de los ciudadanos en esta temporada. Invitamos a la comunidad a comprar de manera responsable y a los comerciantes a cumplir con todas las normas sanitarias para garantizar productos de calidad”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades reiteraron que estos controles continuarán durante toda la Semana Santa, buscando prevenir enfermedades y fortalecer la confianza en el comercio local.