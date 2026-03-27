Policía de Bolívar auxilió a un joven herido tras accidente de tránsito en la vía Turbaco Cartagena

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:39). Este principio, más allá de las palabras, se hizo realidad en medio de una emergencia vial en el departamento de Bolívar, donde la solidaridad marcó la diferencia.

El hecho se registró en la vía que comunica a Turbaco con Cartagena, a la altura del kilómetro 86, donde un joven sufrió un accidente de tránsito que movilizó a las autoridades.

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La víctima fue identificada como Sebastián Alejandro Castellar Prens, quien, según las primeras versiones, perdió el control de su motocicleta, se salió de la vía y terminó impactando contra una señal de tránsito.

En medio de la situación, un intendente adscrito a la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar llegó al lugar y, de inmediato, le brindó los primeros auxilios al joven herido.

El uniformado, en un gesto de empatía y vocación de servicio, se quitó su camisa del uniforme para cubrir a Sebastián y protegerlo de la lluvia, evitando que su condición empeorara mientras llegaba la asistencia médica.

Gracias a la rápida reacción del policía, el joven pudo ser estabilizado y atendido oportunamente, en un hecho que resalta el lado humano de quienes diariamente velan por la seguridad en las vías.

“El compromiso de nuestros hombres y mujeres va más allá de la seguridad; también es servir con humanidad en los momentos más difíciles de la comunidad”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.