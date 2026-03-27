Mujer de 51 años resultó herida de bala durante un atraco en la puerta de su casa en La María

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió la tranquilidad del barrio La María, luego de que una mujer fuera atacada con arma de fuego en medio de un asalto. La víctima, identificada como una residente del sector de 51 años, permanecía en la entrada de su residencia cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta la interceptaron para exigirle la entrega de sus objetos de valor.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con las primeras versiones de los testigos y familiares, la mujer habría opuesto resistencia al robo, lo que provocó que uno de los delincuentes accionara su arma de fuego impactándola en una de sus extremidades.

Tras el ataque, los delincuentes emprendieron la huida con rumbo desconocido, mientras que los vecinos auxiliaron rápidamente a la herida y la trasladaron a un centro asistencial cercano donde recibe atención médica y se encuentra bajo pronóstico reservado.

La Policía Metropolitana de Cartagena desplegó un plan candado en la zona suroriental de la ciudad para dar con el paradero de los responsables, recolectando testimonios y analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector.

Hasta el momento, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que aporte información que permita la captura de estos sujetos, mientras se intensifican los patrullajes en los puntos críticos del barrio para prevenir nuevos actos de violencia contra los ciudadanos.