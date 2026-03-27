Más de mil cien asistentes respaldaron la rendición de cuentas de la Alcaldía sobre derechos étnicos

En la audiencia pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2025, la Alcaldía Mayor de Cartagena presentó los resultados del Capítulo de Pueblos y Comunidades Étnicas del Plan de Desarrollo: ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’. La jornada culminó, sobre el mediodía de este viernes, con una nutrida asistencia de 1.100 personas.

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Durante el 2025, este capítulo alcanzó un avance del 87,0% en su ejecución anual, impulsando acciones orientadas a ampliar oportunidades, reducir brechas y reconocer la diversidad cultural en todo el Distrito, con avances en educación, fortalecimiento productivo y espacios de participación para comunidades afro e indígenas.

En educación, 54 jóvenes de comunidades étnicas fueron beneficiados, facilitando el acceso a la educación superior y acompañando sus procesos de formación profesional.

La Expoindígena 2025, “Tres pueblos, un territorio”, se desarrolló como un espacio de fortalecimiento del tejido productivo indígena, reuniendo a más de 1.300 personas y permitiendo visibilizar e impulsar 15 emprendimientos, integrando procesos culturales y económicos de los pueblos ancestrales.

Por su parte, el Afrocaribe Fest, realizado en el Mes de la Afrocolombianidad, convocó a más de 3.230 personas y generó un espacio para exaltar la herencia africana, al tiempo que fortaleció a más de 20 emprendimientos de la comunidad afrocaribeña.

Estos resultados hacen parte del balance presentado por la administración distrital, en el que se expusieron los avances alcanzados durante 2025 en materia de inclusión étnica y garantía de derechos.