Lotería de Bogotá 26 de marzo de 2026: resultados del último sorteo. Getty Images/Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá se juega todos los jueves a las 10:30 de la noche, y puede verlo en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil.

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El 17 de agosto de 1968 se realizó el primer sorteo de la Lotería de Bogotá, luego de su creación el 7 de diciembre del año anterior por el Concejo Distrital, con un primer premio de un millón de pesos.

Resultados Lotería de Bogotá 12 de febrero de 2026

Este jueves 26 de marzo de 2026 se jugó la Lotería de Bogotá por un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor en el sorteo 2839 es: Por sortear

No se pierda todos los resultados de los demás premios de la Lotería de Bogotá aquí:

¿Cómo jugar la Lotería de Bogotá?

Para comercializar la Lotería de Bogotá se cuenta con una red de distribuidores localizados en casi todos los departamentos del país.

Para jugar, necesita al menos $6.000 para adquirir una de las fracciones disponibles. Si prefiere el billete completo, lo puede comprar por $18.000. Recuerde que para jugar debe tener 4 números y una serie de 3 números.

¿Cómo comprar la Lotería de Bogotá en línea?

Ingrese a la página de la lotería.

Regístrese si aún no tiene cuenta o ingrese con sus credenciales.

Elija el tipo de sorteo que quiere jugar y la fecha.

que quiere jugar y Acá tendrá dos alternativas de juego: Al azar , es decir, que se elegirán números sistemáticamente o escogiendo sus números de la suerte.

, es decir, que se elegirán números sistemáticamente o de la suerte. Deberá elegir la cantidad de fracciones, su número y listo. Realizar el pago a través de PagaTodo, SiPaga, Super Giros, Loticolombia, Codesa, Punto de Pago y Efecty.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Bogotá?

Las personas que deseen participar en la Lotería de Bogotá tendrán posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno; sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.

Premio Mayor: 10.000.000.000 de pesos.

10.000.000.000 de pesos. Premio Seco: 1.000.000.000 de pesos.

1.000.000.000 de pesos. Premio Seco: 500.000.000 de pesos.

500.000.000 de pesos. Premio Seco de 200.000.000 de pesos.

200.000.000 de pesos. Premio Seco de 50.000.000 de pesos.

50.000.000 de pesos. Premio Seco de 20’000.000 de pesos.

¿Qué puede ganar por aproximación de número?

Último Premio Mayor: 65.060 pesos.

65.060 pesos. Dos primeras del Mayor: 1’301.220 pesos.

1’301.220 pesos. Dos últimas del Mayor: 1’301.220 pesos.

1’301.220 pesos. Tres primeras cifras del Mayor: 10’843.500 pesos.

10’843.500 pesos. Tres últimas cifras del Mayor: 10’843.500 pesos.

10’843.500 pesos. Serie Mayor: 21.687 pesos.

Las personas podrán conocer el valor de los premios por medio del simulador de premios haciendo clic AQUÍ; allí podrá verificar el valor del premio antes y después del porcentaje de la retención de la fuente que corresponde al 20 %; esto se aplica a premios mayores a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT).

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