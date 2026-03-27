Línea Vida Digna de la Alcaldía de Cartagena alcanzó un avance del 71,8 por ciento durante 2025

La Alcaldía Mayor de Cartagena rindió cuentas de la vigencia 2025, con relación al cumplimiento del Plan de Desarrollo: ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’, cuyo avance con respecto a esa anualidad alcanzó un 82,0%.

En medio del espacio, se dieron a conocer los logros de la línea estratégica Vida Digna, que como parte del Plan de Desarrollo: ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’, alcanzó un avance del 71,8%, entre el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

La misma línea estratégica Vida Digna, con relación al balance general del 2024 y 2025, mostró un avance del 51,3%.

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Al respecto, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, manifestó: “A nuestro gobierno lo eligió Cartagena para solucionar problemas y, por ello, nuestra impronta ha sido transformar realidades y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Estamos impulsando la actividad cultural, fortaleciendo el deporte, entregando Centros de Desarrollo Infantil (CDI) para la atención de la primera infancia y avanzando en una verdadera revolución en educación. La educación es la base de la transformación social que queremos para Cartagena; por eso, estamos haciendo lo que nunca antes se había hecho en infraestructura y calidad educativa”.

Educación digna y de calidad

En materia de Infraestructura educativa, en 2025 se logró un avance aproximado del 41%, con ampliación, mejoramiento y dotación de instituciones educativas.

En cuanto a la primera infancia, priorizada desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, se fortaleció la educación inicial y la articulación institucional para atender integralmente a los niños, tras su implementación en 40 instituciones educativas y en articulación institucional con el ICBF en 105 instituciones educativas.

Adicionalmente, con relación al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y su importancia en la permanencia educativa, en 2025 tuvieron acceso a ese complemento alimentario un total de 106.487 estudiantes. Hoy, niños, niñas y jóvenes reciben alimentación balanceada que contribuye a que no abandonen sus estudios.

También se destaca la Formación Técnica y Complementaria en Oficios, que alcanzó un 70,9% de avance ponderado y un 75,6% de avance acumulado, con impacto significativo en egresados de la Escuela Taller y en la formación laboral pertinente, alineada con las dinámicas productivas y culturales del contexto local.

En materia educativa también se destacan cuatro aulas hospitalarias, 2.000 educadores formados en Formación docente, además de 107 rectores, entre otros logros.

Grandes avances en cultura

En cuanto al componente cultural, en 2025, Cartagena dio un salto histórico hacia una gobernanza cultural sólida y participativa, sentando las bases del desarrollo cultural para los próximos 12 años.

En materia de instrumentos de planeación cultural, se destaca:

Política Pública de Cultura y Plan Distrital de Bibliotecas, Lectura, Escritura y Oralidad

• Aprobados por unanimidad

• Dos instrumentos estratégicos con visión a 12 años

• Construidos con la participación de más de 1.000 actores culturales y comunitarios

Adicionalmente, con relación a la Comisión Fílmica de Cartagena, sobresale:

Implementación y planeación estratégica

• Talleres gratuitos y espacios de formación

• Mesas técnicas especializadas con actores nacionales y locales

• Estudios y diseños para la Cinemateca

• Avances en gobernanza, sostenibilidad y atracción de rodajes

• Herramienta clave para empleo cultural y turismo creativo.

En cuanto a la formación artística, como parte del arte que transforma la educación, en 2025 sobresalen hitos como:

SIFAC en 17 instituciones educativas

• Más de 7.100 estudiantes impactados

• Dotación artística y pedagógica en colegios

Primer Coro Distrital de Cartagena

• 117 niños y niñas

También, con relación a la Escuela Festiva, se destacan:

• Más de 120 horas de formación especializada

• Más de 200 ganadores de la convocatoria La Fiesta que Nos Une

• 39 candidatas del Reinado Popular formadas como voceras culturales

• Más de 50 artesanos y matronas portadores de tradición fortalecidos

• Periodistas y actores festivos formados en narración cultural

• 250 artistas plásticos, diseñadores y maestros carroceros capacitados

También, en lo que respecta al Patrimonio material y museos vivos, se destaca la memoria, rutas y protección cultural.

Desde una Red de Museos de Cartagena y Bolívar fortalecida, sobresalen:

Museos de Puertas Abiertas

• 49.320 visitantes en 2025

• 174 % más que en 2024

Adicionalmente, con relación al inventario del Patrimonio Cultural – Localidad 3, se destacan:

• Más de 1.500 participantes

• Más de 250 bienes y manifestaciones identificadas

Rutas Exploradores del Patrimonio

• 29 rutas y 1.759 participantes

Sobre el Patrimonio material: control, protección y conservación, la Alcaldía Mayor de Cartagena destaca hitos como:

• Estrategia integral de inspección técnica, control normativo y atención comunitaria

• Acciones focalizadas en Centro Histórico, San Diego, Getsemaní, área de influencia y periferia histórica (La Matuna, Cabrero, Espinal y Manga)

• Protección del paisaje urbano histórico y mitigación de riesgos en inmuebles patrimoniales

• 350 visitas e informes técnicos a inmuebles con interés patrimonial (+50 % frente a 2024)

• 183 procesos administrativos sancionatorios (PAS) activos (+12 % frente a 2024)

También, en un hecho sin precedentes, se destaca la consolidación del Patrimonio inmaterial y desarrollo económico, a través de logros como:

Las Fiestas de la Independencia 2025 marcaron un hito histórico para Cartagena

• Impacto económico: $328.321 millones

• Equivalente al 0,52 % del PIB proyectado de Bolívar

• Retorno de 26 veces por cada peso invertido

• Gasto directo de asistentes: $243.037 millones

Carrozalab

• 20 carrozas y 10 macrofiguras

• Más de 200 artistas vinculados

• Inversión superior a $1.500 millones

• Exaltación de la memoria, la iconografía y la herencia cultural

También, en cuanto a Patrimonio inmaterial que impulsa la economía, se destaca:

Preservación de tradiciones

• 49 festivales y festejos en las tres localidades

Festival del Frito Cartagenero

• Más de $1.800 millones en ventas (+157 % que en 2024)

• 67 matronas, artesanas y emprendedores beneficiados

• Más de 140.000 visitantes

Festival del Pastel Cartagenero

• Más de $1.030 millones en ventas y 38.023 pasteles comercializados

• 50 mesas tradicionales y múltiples emprendimientos gastronómicos beneficiados

Festival del Dulce y la Comida Típica Cartagenera

• $1.612 millones en ventas (+139 % que en 2024)

• Motor económico y guardián del patrimonio culinario

Candela Viva 2025

• 61 estímulos

• 13 festivales comunitarios del frito

• Más de 180 portadores de tradición beneficiados.

Dinamización de mercados culturales y ferias artesanales

• 16 mercados culturales

• 249 artesanos beneficiados

• Más de $868 millones en ventas

Otro de los mayores hitos guarda relación con la Estrategia de estímulos para el fomento y desarrollo artístico y cultural:

Ciudad creativa y comunidad

• 16 convocatorias públicas

• 577 estímulos otorgados

• $5.256 millones presupuestados

• $4.414 millones entregados directamente a artistas

• Más de 6.700 cartageneros accedieron a actividades culturales

Deporte, recreación y sano esparcimiento

En 2025, con una inversión de más de $135.000 millones, se lograron avances significativos en la red deportiva del Distrito. Se destaca la nueva cancha de Villas de La Candelaria, la cancha de Fredonia y el trasformado Parque Flanagan, sumado a 299 mantenimientos y la conservación de diversos escenarios deportivos de las tres localidades.

En cuanto a estrategias para el buen uso del tiempo libre, 59.645 personas hicieron parte de estrategias comunitarias como: Recréate Cartagena, Persona Mayor, Recréate Incluyente y Campamentos Juveniles.

Adicionalmente, 55.347 personas se vincularon a Madrúguele a la salud, Noches saludables, Caminantes Saludables, Actívate en el Parque, Aerobic, Actívate, Running.

Como parte de Cartagena ciudad destino deportivo, en 2025 se acogieron 89 eventos deportivos regionales, nacionales e internacionales.

Infraestructura social

Con 1.600 beneficiarios, la Alcaldía Mayor de Cartagena fortaleció la infraestructura social del Distrito mediante la construcción, adecuación y dotación de 3 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y 7 centros de vida, beneficiando a niños, niñas de la primera infancia y personas mayores. Asimismo, se consolidaron espacios comunitarios como ludotecas y un centro de juventud, orientados a promover el desarrollo integral, la participación y el fortalecimiento de capacidades en diferentes grupos poblacionales.