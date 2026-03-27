Juez envió a la cárcel a un presunto delincuente buscado por homicidio y hurto en Bolívar

En medio de operativos de registro y control adelantados por la Policía Nacional, fue capturado un hombre señalado de cometer varios delitos graves.

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El procedimiento se realizó en la vía que comunica al municipio de Zambrano con El Carmen de Bolívar, donde uniformados realizaban verificación de antecedentes a personas y vehículos.

Durante el operativo, los policías lograron identificar y capturar a Héctor Fabio Alemán Jiménez, de 26 años, conocido con el alias de “El Cabezón”.

Al revisar su historial judicial, se evidenció que tenía una orden de captura vigente emitida por la Fiscalía 1 Local Seccional de La Guajira por delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como tráfico de estupefacientes.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente y, tras las audiencias preliminares, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Seguimos contundentes en la lucha contra el crimen. Este resultado demuestra el compromiso de nuestros uniformados por garantizar la seguridad en el departamento”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.