Hinchas colombianos y leyendas del fútbol lanzan mensaje de unión a través de un tifo

Han pasado más de tres décadas desde aquel capítulo del fútbol colombiano que marcó a toda una generación, pues, aunque en el deporte existen momentos que quedan grabados para siempre, también existen las segundas oportunidades.

En ese sentido, Colombia volvió al mismo escenario en este 2026, pero esta vez con la grandeza y la valentía de pasar la página, ya que se abrió una puerta para reencontrarse, aprender y volver a creer juntos a través de una iniciativa que hace parte de la campaña “Volvamos en familia, es nuestra segunda oportunidad” de Buchanan’s, promotor oficial del torneo de fútbol más importante del mundo, con la que ha invitado a los colombianos a reconectarse alrededor del fútbol y los momentos que se viven mejor cuando se comparte.

Por ese motivo, Buchanan’s invitó a los colombianos a convertir sus palabras en un símbolo colectivo de unión, inspirado en la tradición de los tifos, una de las expresiones más poderosas del fútbol mundial, pues, a lo largo de la historia, estas grandes banderas han servido para transmitir mensajes que trascienden el juego: declaraciones de identidad, homenajes a ídolos y gestos que recuerdan que el fútbol también es comunidad.

A través de esta iniciativa, la marca habilitó un formulario, al que puede acceder aquí, donde los colombianos pueden dejar sus mensajes de apoyo, unión y esperanza, como los que hicieron parte de un gran tifo que se desplegó en Estados Unidos durante el partido amistoso entre Colombia y Croacia, que llevó a la tribuna las palabras de miles de hinchas que creen que el fútbol también da segundas oportunidades.

Esta dinámica reúne algunas de las figuras que hicieron parte de la historia del fútbol en el país y que hoy representan ese legado que une generaciones de familias alrededor de la pelota, como Francisco Maturana, Óscar Córdoba, Faryd Mondragón y Mario Yepes.

Además, quienes participen dejando su mensaje podrán invitar a amigos y familiares a sumarse hasta el 31 de marzo a este movimiento a través de un sistema de referidos, pues cada persona recibirá un código único para compartir e invitar a otros colombianos a registrarse y dejar su mensaje.

De esta manera, Buchanan’s busca convertir ese mensaje en un gesto colectivo que acompañe al país dentro y fuera de la cancha, pues, si algo ha demostrado el fútbol en Colombia es que, incluso en los momentos más difíciles, siempre existe una oportunidad para volver a encontrarse como país y familia.

“Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad (Ley 24 de 1994 – art. 1 y 3)”.

“El exceso de alcohol es perjudicial para la salud” (Ley 30 de 1986 – art. 16).