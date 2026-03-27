El papa viaja el sábado a Mónaco, donde reflexionará sobre Europa y la riqueza

León XIV realizará mañana, sábado 28 de marzo, un viaje relámpago al Principado de Mónaco que supondrá una ocasión para ofrecer “una primera reflexión sobre Europa” y también sobre “el uso responsable de la influencia y la riqueza”.

Esos serán los temas del segundo viaje internacional del pontífice estadounidense, su tercer país visitado y el primero dentro de Europa, una parada en “un pequeño país con grandes horizontes”, según explicó esta semana el portavoz vaticano, Matteo Bruni, a los periodistas.

Se trata del primer viaje de un papa a Mónaco, al menos desde hace cinco siglos: hay referencias de que en 1538, Pablo III pasó por ese territorio de regreso del Congreso de Niza. El veto a la ley del aborto.

El viaje se fraguó después de la invitación del príncipe Alberto II durante su audiencia con el papa el pasado 17 de enero, y se produce después del rechazo del mandatario monegasco a ley que pretendía legalizar el aborto en el Principado, después de que el Consejo Nacional aprobase una reforma para promulgar esta norma el pasado mes de mayo.

La Constitución por la que se rige el Principado reconoce al catolicismo como religión de Estado y este fue uno de los motivos de la decisión de Alberto II en relación al aborto.

Según el censo de 2024 del Instituto Monegasco de Estadística (IMSEE), la población de Mónaco es de 38.423 habitantes, aunque sólo unos 9.000 son monegascos, y el 90,7 % se declara católico.

En el breve viaje, que durará apenas 9 horas, el papa también apelará al “uso responsable de la influencia y la riqueza”, explicó el portavoz, en un país cuyos habitantes pueden considerarse, de media, los más ricos del planeta: su PIB per cápita es de 267.522 euros.

También la visita al principado servirá de altavoz a Robert Prevost para una reflexión sobre el papel de Europa en estos momentos y sobre la defensa del medio ambiente, un tema muy importante para el príncipe Alberto, cuya fundación apoya proyectos medioambientales internacionales para preservar la biodiversidad, el clima y los recursos hídricos.

Alberto II considera la visita del papa “una bendición” y una sorpresa, ya que no esperaba que el papa aceptase la invitación con tanta rapidez, dijo en una entrevista al diario “Corriere della Sera”.

Otro tema de conversación en aquella ocasión: su madre, la actriz Grace Kelly. “Sí, el Papa conocía a mi madre, que nació en Filadelfia, y de hecho, mis parientes estadounidenses estudiaron en la misma Universidad de Pensilvania donde Robert Francis Prevost se graduó en 1977. La Universidad de Villanova, una universidad agustiniana fundada en 1842. De hecho, algunos primos vendrán de Estados Unidos específicamente para conocer al papa”.

Cuatro discursos en nueve horas. El primer viaje internacional del papa en 2026 comenzará alrededor de las 9:00, cuando llegará al helipuerto de Mónaco, donde será recibido por el príncipe Alberto II y la princesa Charlene y luego será trasladado a la residencia oficial para la ceremonia de bienvenida.

En el Patio de Honor tendrá lugar la ceremonia de bienvenida, con la interpretación de sus respectivos himnos nacionales, y después se celebrarán las reuniones con la familia Grimaldi, que culminará con un saludo de Alberto II y de León XIV desde el balcón del palacio.

Después, el papa se trasladará en papamóvil a la cercana catedral de la Inmaculada Concepción para un encuentro con la comunidad católica y después se dirigirá a la iglesia de Sainte-Dévote, situada en el barrio de La Condamine, donde saludarán a los jóvenes.

El papa políglota, que usará el francés para todos sus discursos, se trasladará después siempre en papamóvil al palacio Arzobispal para almorzar, y alrededor de las 15:00 horas llegará al Estadio Luis II, donde realizará un recorrido en carrito de golf antes de presidir la misa ante aproximadamente 15.000 fieles.