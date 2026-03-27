El alcalde Dumek Turbay entregó más de nueve kilómetros de vías nuevas en Cartagena durante 2025

La Alcaldía Mayor de Cartagena rindió cuentas de la vigencia 2025, con relación al cumplimiento del Plan de Desarrollo: ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’.

En el marco del espacio de diálogo y participación ciudadana, se detallaron los logros de la línea estratégica Ciudad Conectada y Sostenible, que, como parte del Plan de Desarrollo, alcanzó un avance del 83,3 % en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

En el balance general de 2024 y 2025, esta misma línea estratégica registró un avance acumulado del 48,1%.

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Sobre esta línea, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, resaltó los avances en movilidad e infraestructura vial: “Tras décadas de rezago vial y una ciudad colmada de cráteres y calles polvorientas, hoy hemos construido más de 56 kilómetros de vías nuevas y rehabilitado más de 116 calles que estaban en mal estado. Cartagena hoy es otra en esta materia, y ni se diga cómo será en 2028”, expresó.

Y resaltó: “Además de las nuevas vías, avanzamos hacia un sistema de transporte multimodal, con alternativas acuáticas y energías renovables. Asimismo, adquirimos 72 buses nuevos de TransCaribe para mejorar la calidad del servicio y seguimos impulsando iniciativas en beneficio de la movilidad en Cartagena”.

Revolución en infraestructura vial

Como parte de una apuesta sin precedentes del alcalde Dumek Turbay Paz, desde una visión de gobierno que busca dignificar la calidad de vida de miles de Cartageneros con cemento social y sus múltiples beneficios, en 2025, el Distrito entregó 9,4 kilómetros viales nuevos. Además de otros 1,9 kilómetros que, tras iniciarse el año anterior, actualmente se encuentran en fase de ejecución.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, entre ambos componentes (kilómetros culminados y en ejecución), invirtió en esa anualidad $ 65.117.331.597, a través de la Secretaría de Infraestructura Distrital.

Entre las obras de infraestructura vial de mayor alcance, entregadas en 2025, se destacan la Avenida Ferrocarril, en el barrio Chile; la Calle 35 y Puente - San José de los Campanos, además de la tradicional Diagonal 30 de Ceballos, entre otras, desde un enfoque integral que dejó en el pasado décadas de barro, huecos y precariedad.

Prevención del riesgo y cuidado del medio ambiente

Entre otras acciones de prevención del riesgo y gestión de desastres, en 2025, la Alcaldía Mayor de Cartagena materializó acciones de limpieza de descoles y reducción de inundaciones, con 10.991,84 m³ de residuos retirados y 468 metros intervenidos. Dichas acciones beneficiaron a más de 200.000 habitantes.

También, desde la Alcaldía Mayor de Cartagena se concretó la intervención de 43.010 metros cuadrados de áreas degradadas y entornos urbanos en puntos clave de la ciudad como Ciudadela 2000, Pedro de Heredia, Puente Román, separadores de la Avenida Santander, la muralla de La Bambinera, la playa de Castillogrande y la Avenida El Lago, a través de acciones de limpieza, restauración de la vegetación y mejoramiento ambiental.

También, en 2025, a través del EPA Cartagena se alcanzó un avance del 67% de animales rehabilitados y liberados, sumado a la atención a casos de tráfico ilegal y emergencias ambientales.

Ordenamiento territorial

La Secretaría de Planeación, durante esta vigencia, logró importantes avances en materia de ordenamiento territorial.

En la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena, uno de los principales retos de la administración, se destacan la actualización y fortalecimiento del Expediente Urbano, la elaboración del Informe de Seguimiento y Evaluación del POT vigente, el mejoramiento del componente cartográfico, la actualización de determinantes ambientales, así como el cierre de la etapa de diagnóstico y el inicio de la formulación.

Entre otras acciones, se radicó una robusta propuesta del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico y su zona de influencia ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, para su revisión y observaciones.

Asimismo, se oficializó la legalización urbanística de Arroz Barato, gracias a un trabajo conjunto entre la Secretaría de Planeación, Corvivienda y la comunidad.