Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, Plan de Desarrollo mostró un cumplimiento general del 82%

Cartagena vive su transformación. Así quedó evidenciado en la jornada Diálogos de Superciudad 2025, donde la Alcaldía Mayor de Cartagena rindió cuentas a la ciudadanía sobre los avances en el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2024–2027: ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’.

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En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, el Plan de Desarrollo alcanzó un avance del 82,0% en su ejecución anual. De acuerdo con las líneas estratégicas definidas por la administración del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, se destacan los siguientes avances para la vigencia: Seguridad Humana con 84,3%, Vida Digna con 71,8%, Desarrollo Económico Equitativo con 77,5%, Ciudad Conectada y Sostenible con 83,3%, Innovación Pública y Participación Ciudadana con 88,3%, y el Capítulo de Pueblos y Comunidades Étnicas con 87,0%.

Adicionalmente, en medio del diálogo ciudadano que se llevó a cabo en la cancha cubierta del barrio Bruselas, también fue socializado el balance acumulado del Plan de Desarrollo, correspondiente a los años 2024 y 2025, con un avance general del 48,49%.

Al cierre de los dos primeros años del Gobierno distrital, los avances por líneas estratégicas son los siguientes: Seguridad Humana, 52,0%; Vida Digna, 51,3%; Desarrollo Económico Equitativo, 48,8%; Ciudad Conectada y Sostenible, 48,1%; Innovación Pública y Participación Ciudadana, 54,5%; y el Capítulo de Pueblos y Comunidades Étnicas, 36,2%.

En medio del espacio de participación ciudadana, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, manifestó: “El 2025 fue un año clave para trascender y dejar legados que consolidan nuestro proyecto de ciudad. Hoy somos una Cartagena que ha recuperado la confianza, la dignidad y su mentalidad, tras años de extravío y desgobierno. ‘Cartagena se transforma’ dejó de ser un eslogan para convertirse en una realidad palpable en cada rincón, con avances en seguridad humana, vida digna, economía equitativa, innovación pública y una ciudad cada vez más conectada”.

Por su parte, el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza, sostuvo: “Desde la Secretaría de Planeación realizamos seguimiento permanente al Plan de Desarrollo, una hoja de ruta construida con la participación de la ciudadanía. Hoy rendimos cuentas de los avances en cada una de sus líneas estratégicas, que evidencian que Cartagena recupera su brillo y que la administración del alcalde Dumek Turbay cumple con los programas y metas establecidos”.

Y añadió: “Estos espacios de diálogo continuarán, porque nos permiten consolidar un gobierno abierto y transparente, que rinde cuentas y fortalece la confianza de la ciudadanía”.

En medio del ejercicio de transparencia y diálogo ciudadano, que estuvo precedido por 11 mesas de socialización en las tres localidades, representantes del Gobierno distrital expusieron desde el barrio Bruselas los hitos que hoy transforman a Cartagena.

A su vez, vecinos, líderes comunales y barriales también compartieron—desde sus propias vivencias— cómo han sido testigos de las obras, programas y estrategias de la Alcaldía Mayor de Cartagena que hoy benefician a sus comunidades.

Si desea consultar el documento completo de la Rendición de Cuentas 2025, puede hacerlo ingresando al siguiente enlace: https://www.cartagena.gov.co/transparencia/4planeacion-presupuesto-informes/43-plan-accion/informe-seguimiento-pdd-cartagena-ciudad-derechos-2024-2027-corte-31-diciembre-2025