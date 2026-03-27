Alcaldía reportó un avance del 77,5 por ciento en Desarrollo Económico Equitativo en 2025

En el marco del ejercicio de rendición de cuentas 2025, la Alcaldía Mayor de Cartagena presentó los avances del Plan de Desarrollo: ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’, destacando el desempeño de la línea estratégica de Desarrollo Económico Equitativo, que alcanzó un cumplimiento del 77,5 % para la vigencia.

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La misma línea estratégica, con relación al cuatrienio 2024 y 2025, mostró un avance acumulado del 48,8%.

Esta línea estratégica, orientada a reducir brechas sociales a través del crecimiento económico, prioriza la promoción de la economía popular, el desarrollo rural sostenible y la consolidación del turismo como motor de desarrollo, generando impactos directos en la calidad de vida de los cartageneros.

Al respecto, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, afirmó: “Hoy Cartagena está en su mejor momento. No solo por la gran inversión pública, sino por haber recuperado lo que significa ser cartagenero y fortalecer el rumbo de la ciudad en el concierto nacional y en el escenario mundial”.

Y agregó: “Durante 2025, Cartagena avanzó hacia una economía más productiva y diversificada, con mayor generación de empleo, impulso a los emprendimientos y a las unidades productivas, y el fortalecimiento de la oferta turística. Nuestra ciudad tiene una vocación turística; por ello, realizamos importantes inversiones en este sector, que dinamiza la economía y genera empleo”.

Más oportunidades para emprendedores y economía popular

El impulso al emprendimiento fue uno de los pilares de esta línea estratégica. A través del programa Avanzamos con Capacidades Emprendedoras, se logró un avance del 95%.

En total, 846 emprendedores fueron beneficiados, superando la meta prevista, mientras que más de 1.877 personas accedieron a rutas de empleabilidad. Además, se destinaron más de $2.800 millones en capital semilla para el fortalecimiento de iniciativas productivas.

Como complemento, 464 personas participaron en procesos de formación bilingüe, ampliando sus oportunidades de inserción laboral, especialmente, en sectores como el turismo.

Adicionalmente, la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, en materia de generación de ingresos y empleabilidad, promovió la autonomía económica y la inclusión productiva de 619 beneficiarios, mediante el fortalecimiento de unidades productivas, la formación para el trabajo y el desarrollo de habilidades blandas. Estas estrategias estuvieron dirigidas a jóvenes, mujeres, personas mayores y población vulnerable, facilitando el acceso a oportunidades de empleo, emprendimiento y generación de ingresos sostenibles.

Primer empleo y oportunidades para jóvenes

El programa Mi Primera Chamba permitió acercar a jóvenes a experiencias laborales, facilitando su ingreso al mundo del trabajo. En total, 302 estudiantes participaron en esta iniciativa, en el 2025 se alcanzó el 100% de la meta anual. Este proceso busca fortalecer habilidades prácticas y generar oportunidades reales para la juventud cartagenera.

Protección animal y desarrollo rural

Desde la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), se avanzó en acciones que integran bienestar animal y desarrollo rural.

Entre los logros más destacados se encuentra el retiro de 120 caballos de la actividad de tracción en coches turísticos, una decisión que responde tanto a la modernización de la oferta turística como a la protección del bienestar animal en la ciudad. Asimismo, se fortaleció la atención veterinaria con la entrega de una unidad móvil, dos ambulancias especializadas y la operación de 20 unidades móviles.

Durante el año se realizaron más de 60.000 atenciones y se beneficiaron 2.824 animales. Además, el primer Animal Fest reunió a más de 80.000 asistentes.

En el ámbito productivo, la marca Cartagena Agro permitió dinamizar la economía rural, generando ventas por más de $4.153 millones y contribuyendo a que el 82% de los participantes incrementaran sus ingresos.

Consolidación del turismo

El sector turístico continuó consolidándose como motor de desarrollo económico.

En 2025, Cartagena obtuvo 15 reconocimientos internacionales que ratifican su posicionamiento como destino de talla mundial. Entre los que se destacan el World Travel Awards que resalta el Destino Líder de Luna de Miel en Sudamérica (Galardón que mantiene a la ciudad en la cúspide del turismo de romance y MICE ) y Premios FITUR / AireLibre (2025) que premia al turismo activo en la categoría de Turismo Religioso, especialmente, la Confesatón y la Carrera Corre y anuncia tu fe.

En línea con una visión sostenible, se avanzó en la sustitución de 62 coches de tracción animal por vehículos eléctricos, beneficiando a más de 17.000 usuarios en cerca de 3.600 recorridos, con altos niveles de satisfacción.

En el turismo religioso se estructuró una agenda alrededor de la Semana Santa, con procesiones, recorridos por iglesias del Centro Histórico y actividades culturales que resaltan la tradición y el valor patrimonial de la ciudad.

En el turismo de romance se impulsaron las bodas destino con alianzas entre hoteles, wedding planners y escenarios icónicos como el Centro Histórico y las zonas insulares, manteniendo una alta participación de parejas internacionales.

Y en el turismo deportivo, la ciudad fue sede de eventos como la Media Maratón del Mar, triatlones, competencias de natación en aguas abiertas y torneos de vóley playa, que reunieron a más de 12.000 deportistas y visitantes, dinamizando la ocupación hotelera y la economía local.

Como parte de la diversificación de la oferta turística, la Secretaría de Turismo avanzó en la implementación de estrategias orientadas a descentralizar la actividad turística y generar mayores oportunidades en los territorios.

Estas acciones buscan integrar a las comunidades en la cadena de valor del turismo, promoviendo un modelo más incluyente que reconoce el potencial cultural, social y productivo de barrios y corregimientos.

En ese marco, se destaca la construcción y puesta en funcionamiento del primer Centro de Atención al Turista, así como la creación de cuatro rutas turísticas comunitarias en Punta Arena, La Boquilla, Santa Ana y Ararca, que fortalecen la oferta local y visibilizan la identidad étnica y cultural de estas zonas.

Con estas iniciativas, el Distrito avanza en la consolidación de un turismo con enfoque territorial, que no solo impulsa la economía local, sino que también promueve la participación comunitaria y la sostenibilidad social del destino.