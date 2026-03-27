Alcaldía de Cartagena reportó un cumplimiento histórico en innovación y participación con un recaudo

En desarrollo de la rendición de cuentas de la vigencia 2025, la Alcaldía Mayor de Cartagena dio a conocer los avances del Plan de Desarrollo: ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’, destacando el desempeño de la línea estratégica de Innovación Pública y Participación Ciudadana, que registró un cumplimiento del 88,3%.

En relación con el cuatrienio, la misma línea estratégica registró un avance acumulado del 54,5% con corte al 31 de diciembre de 2025.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este componente del Plan está orientado a modernizar la gestión pública y facilitar la relación entre la institucionalidad y la ciudadanía, mediante el uso de la tecnología, la optimización de procesos y el fortalecimiento de los escenarios de participación.

Al respecto, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, expresó: “Consolidamos un gobierno abierto y avanzamos en la construcción de instituciones más inclusivas, que promueven la transparencia y la seguridad jurídica. Además, hoy las finanzas del Distrito se han fortalecido, porque hemos demostrado que el pago oportuno de cada contribuyente, como nunca antes, se traduce en obras de calidad que están transformando a Cartagena, especialmente, en sectores históricamente olvidados de nuestras tres localidades”.

Gestión fiscal eficiente y modernización institucional

Uno de los principales avances se evidenció en el fortalecimiento de la Hacienda Distrital. En 2025, los ingresos propios crecieron en un 17% frente al año anterior, con un incremento superior a los $182 mil millones.

En cuanto al recaudo, el cobro coactivo del Impuesto Predial Unificado superó las expectativas, alcanzando el 134% de la meta establecida, consolidando una gestión tributaria más eficiente.

A su vez, la Secretaría de Hacienda Distrital implementó el sistema ‘Taxation Smart’ que permitió modernizar los procesos internos, optimizar la atención al ciudadano y reducir tiempos de respuesta, junto con la puesta en funcionamiento de una renovada oficina de impuestos.

Servicios digitales y modernización para una ciudad más conectada

En el marco de la transformación digital, se fortalecieron los canales de atención a través de herramientas como la Asistente Virtual ‘Catalina’, que permite identificar el cuadrante de la Policía, consultar información tributaria, conocer el pico y placa, acceder a datos de ciudad, ubicar zonas WiFi, gestionar citas del tránsito y realizar múltiples consultas oficiales, todo desde un canal digital inteligente y accesible.

Durante 2025, esta plataforma logró un registro de 3.810 usuarios únicos, gestionó más de 19.000 mensajes y permitió el uso de 8.746 herramientas digitales, convirtiéndose en un apoyo clave para agilizar la atención y mejorar la experiencia de los usuarios.

Por su parte, la Secretaría General lideró la modernización del sistema de alumbrado público, con la intervención de 1.582 luminarias en distintos sectores de la ciudad, mediante tecnología más eficiente y sostenible. La inversión, superior a los $43.853 millones, contribuye a mejorar la visibilidad, la seguridad y la movilidad en el espacio público.

Identidad, liderazgo y formación ciudadana

Desde la Escuela de Gobierno y Liderazgo se promovieron procesos enfocados en el reconocimiento de la identidad local y el fortalecimiento del liderazgo ciudadano.

A través de la estrategia de Cartageneidad, se impactaron más de 4.000 personas de manera directa y cerca de 500.000 de forma digital, mediante iniciativas como la Ruta de la Cartageneidad y el curso-concurso Voces de la Cartageneidad, que involucró a 69 instituciones educativas oficiales y 109 estudiantes.

De manera complementaria, se desarrollaron espacios de formación en gobernanza dirigidos a estudiantes, fomentando habilidades relacionadas con la participación, el liderazgo y la construcción de ciudadanía desde las aulas.

El trabajo con organizaciones sociales permitió ampliar los espacios de participación en los territorios. Durante 2025, el 88% de las Juntas de Acción Comunal se consolidaron como legalizadas y en funcionamiento, gracias a procesos de asesoría y acompañamiento técnico.

Asimismo, más de 14.437 ciudadanos hicieron parte de 432 actividades comunitarias, entre encuentros, jornadas de formación y espacios de diálogo que promueven la construcción colectiva.

Sistemas de información

También se amplió y fortaleció el Sistema de Información Geográfico y Estadístico del Distrito, impulsando el gobierno abierto. Se actualizó el Mapa Interactivo Digital de Asuntos del Suelo (MIDAS), que ahora cuenta con infografías dinámicas, asistencia con inteligencia artificial y nueva información territorial. Asimismo, se construyó la Plataforma de Estadísticas Territoriales (PET) y el Visor del Plan de Desarrollo.

En cuanto al Sisbén (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales), durante 2025 se aplicaron 13.780 encuestas, permitiendo el registro de familias cartageneras como potenciales beneficiarias de los programas sociales del Estado.

Asimismo, se realizó la inclusión de 15.972 personas y la actualización de datos de 14.367 ciudadanos, fortaleciendo la base del Sisbén IV.

Adicionalmente, se desarrollaron 113 jornadas móviles en zonas urbanas, corregimentales e insulares, ampliando la cobertura y el acceso a este sistema.